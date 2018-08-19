В Android Pie Google прибрали ще одну важливу функцію

Поширення Android 9.0 Pie набирає обертів, а разом із цим – виявлення функцій, яких користувачі більше не побачать в "зеленому роботі".

Запис телефонних розмов на смартфоні – це дуже делікатне питання з точки зору відповідності законодавству і дотримання конфіденційності. Саме тому (щоб уникнути зайвих проблем) компанія Google прибрала офіційний API для запису розмов ще в Android 6.0 Marshmallow, яка вийшла в 2015 році. Але для винахідливих сторонніх розробників це не було проблемою. До цього моменту. У новій ОС Android 9.0 Pie остаточно прибрали можливість записувати телефонні розмови.

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В Android більше не можна буде записувати телефонні дзвінки / xakep

Одночасно кілька розробників найпопулярніших додатків для запису дзвінків повідомили, що в дев'ятій версії Android без root-доступу додатки працювати не будуть.

Спочатку були чутки, що в Android 9.0 Pie з'явиться вбудована можливість запису дзвінків, але цього не сталося. Можливо, її додадуть в одному з майбутніх оновлень, наприклад, у версії 9.1. Але поки ніяких натяків на це нема.

Нагадаємо, раніше ми дізналися, що після установки Android 9.0 Pie ви більше не зможете повернутися на старі версії Android.

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