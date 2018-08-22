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Новий флагман Samsung встановив приголомшливий рекорд

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Samsung Galaxy Note 9 - фото 1
Samsung Galaxy Note 9 / newsyou

Samsung Galaxy Note 9 новий флагманський смартфон встановив рекорд за кількістю попередніх замовлень. Так, кількість зросла на 30-50%, ніж було на Galaxy S9 півроку тому.

Як повідомляється, однією з найбільших особливостей Galaxy Note 9 став стилус S Pen. У нього вмонтували мініатюрний акумулятор і модуль Bluetooth.

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Невідомо як довго цей телефон топового рівня буде користуватися популярністю серед покупців. Якщо після початку продажів в Samsung Galaxy Note 9 ніхто не розчарується, то цілком очевидно, що його продовжать активно купувати і далі.

Топовий смартфон Samsung Galaxy Note 9 - фото 271652
Топовий смартфон Samsung Galaxy Note 9

Експерти повідомляють, що успіху Galaxy Note 9 може перешкодити компанія Apple, яка вже в вересні 2018 року представить світу три нові моделі iPhone. Смартфони отримають повноцінний сканер обличчя Face ID і повнорозмірний екран.

В Україні флагман надійде в продаж 31 серпня. Однак, українці теж можуть придбати флагманську новинку за попереднім замовленням.

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Джерело: prostotech
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