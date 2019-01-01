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Смартфон Essential Phone більше не будуть випускати, і ось чому
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Смартфон Essential Phone, створений компанією "батька" операційної системи Android Енді Рубіна і мав, як здавалося спочатку, колосальний потенціал, підійшов до кінця свого життєвого циклу.
Компанія Essential Products повідомила про припинення випуску пристрою. Що цікаво, одночасно Essential Phone почав зникати з продажу, його більше не можна купити ані на сайті Essential, ані на Best Buy, ані на сайті американського мобільного оператора Sprint. Втім, на Amazon ще є кілька пропозицій.
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Як відомо, Essential PH-1 так і не зміг зацікавити покупців, попри флагманські характеристики, незвичайні матеріали корпусу і низку оригінальних рішень. З моменту виходу минулої осені ціна смартфона Essential PH-1, виробник кілька разів знижував його ціну з початкових з $ 700 до $ 300 (у рамках тимчасових акцій). Останнім часом пристрій продавався за ціною $ 400. На початку цього року були дані, що за весь час було продано всього близько 150 тисяч смартфонів Essential Phone.
З огляду на все те, що за останній час пережила Essential Products (фінансові проблеми і скорочення персоналу, скандал через звинувачення Енді Рубіна в сексуальних домаганнях), дивно, яким чином компанія досі залишається на плаву.
Раніше ми чули, що Essential Phone скасувала розробку свого другого смартфона під назвою Essential PH-2, але потім повідомлялося про створення компанією якогось компактного мобільного пристрою нового покоління зі штучним інтелектом на зразок Google Duplex, здатного самостійно відповідати на текстові повідомлення, електронну пошту та виконувати інші доручення.
В офіційній заяві про припинення провадження Essential PH-1 говориться, що Essential Products продовжить надавати програмну підтримку пристрою (нагадаємо, що оновлення до Android 9.0 Pie смартфон Essential отримав серед перших одночасно з пристроями Google) і продовжить продавати аксесуари. Також там сказано, що компанія зараз працює над новим мобільним пристроєм. На жаль, що конкретно це за продукт не уточнюється. Цілком ймовірно, що цим таємничим продуктом є той самий пристрій зі штучним інтелектом.
Показати його можуть уже на прийдешній січневій виставці CES 2019.
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