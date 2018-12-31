LG запатентувала незвичайний смартфон у формі сувою

Слідом за Samsung, OPPO і низкою інших виробників про розробку власного гнучкого смартфона задумалася і компанія LG.

У портфоліо південнокорейського виробника вже є відповідні напрацювання, однак новий патент корпорації демонструє вельми незвичайний підхід до трендового формфактору.

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Документ, зареєстрований у всесвітньому відомстві інтелектуальної власності, містить детальний опис пристрою, який отримав робочу назву "мобільний термінал з можливістю скручування".

Відповідно до патенту, незвичайний гаджет оснащений гнучким сенсорним дисплеєм, який може бути не просто зігнутим, а й скручений у формі трубки. Апарат також забезпечили допоміжним дисплеєм на нерухомій частині корпусу і укомплектували стилусом. Повідомляється і про можливість прикріпити до майбутньої новинки кілька камер, включаючи спеціальний модуль для отримання 3D-знімків.

По обидва боки розташовані елементи корпусу, всередину яких (або одного з них) згортається екран. При необхідності власник може витягнути весь дисплей цілком або частково. У повністю розгорнутому вигляді пристрій передбачає можливість роботи відразу з трьома додатками в режимі багатозадачності.

На лівій частині пристрою розташований невеликий дисплей, що відображає різну інформацію – погоду, календар, час, рівень заряду і так далі. Права частина корпусу оснащена фізичною кнопкою Home.

На виставці CES 2018 компанія вже продемонструвала 65-дюймовий OLED-телевізор з "рулонним" дисплеєм, проте терміни завершення розробки та орієнтовна дата анонсу смартфона зі подібним екраном невідомі.

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