Смартфон ASUS ZenFone 7 Pro з відкидною камерою розібрали: що виявили всередині

Недавно представлений ASUS ZenFone 7 Pro став другим смартфоном бренду з відкидною камерою. Щоб детально вивчити оригінальну конструкцію гаджета, блогери YouTube-каналу PBKreviews провели його повне розбирання та порівняли "внутрішній світ" пристрою з торішньою моделлю.

Після зняття задньої панелі ASUS ZenFone 7 Pro автору ролика довелося відключити кілька дротів і відкрутити кілька гвинтів, щоб витягти материнську плату.

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Як і в попередній моделі, двошарова конструкція системної плати виявилася добре захищена від перегріву мідною пластиною, двома тепловими трубками та великою кількістю термопасти.

Після вилучення мікрофонів і акумулятора блогер отримав вільний доступ до камери. У результаті "розтину" виявилося, що конструкція модуля з поворотним механізмом попередника відрізняється від блоку в новій версії смартфона – в торішньому Zenfone 6 двигун, що обертає камеру, був розташований поруч з нею, а в Zenfone 7 мотор вбудований у сам блок.

Якщо підбивати підсумки ролика, техноблогер продемонстрував збірку смартфона у початковий стан – гаджет увімкнувся і продовжив працювати. Тож можемо з упевненістю сказати, що проблем під час ремонту не мало б виникати. Принаймні так здається на перший погляд.

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