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Наймасштабніші в історії автомобільні затори у фото

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Ці автомобільні корки увійшли в історію - фото 1
Ці автомобільні корки увійшли в історію / The Telegraph

Добірка для тих, хто щодня витрачає нервові клітини в дорожніх заторах. Рекомендуємо додати її у закладки і відкривати кожен раз, коли стоїте у корках.

У серпні 1969 року в містечку Бетел, штат Нью-Йорк, вперше проходив рок-фестиваль під назвою "Вудсток". Організатори планували, що на концерт приїде 25 тисяч людей. Але трохи прорахувалися. "Вудсток" зібрав майже 500 тисяч рокерів! У результаті на шосе 17В утворилася корка довжиною 32 кілометри.

Наймасштабніші в історії автомобільні затори у фото - фото 310744

Найпотужніша заметіль накрила північно-східну частину Сполучених Штатів в січні 1978 року. За день випало стільки снігу, що під його вагою обвалився дах спортивної арени в штаті Коннектикут. У Массачусетсі висота сніжного покриву досягла 60 сантиметрів. Місцеві, однак, не відразу здогадалися, що в таку погоду машину краще залишити в гаражі...

Наймасштабніші в історії автомобільні затори у фото - фото 310745

Французькі водії потрапили до Книги рекордів Гіннесса, мимоволі утворивши найдовшу пробку XX століття: 175 кілометрів. За найскромнішими підрахунками, не менше п'яти мільйонів автомобілів застрягли по дорозі з Ліона в Париж.

Наймасштабніші в історії автомобільні затори у фото - фото 310746

28 років простояла сумнозвісна Берлінська стіна, поки межа між західною і східною частинами міста не була відкрита в листопаді 1989 року. Протягом наступних трьох днів Захід відвідали понад три мільйони людей. А 22 грудня, коли були відкриті Бранденбурзькі ворота, по обидва боки від них утворилася наймасштабніша пробка в історії німецької столиці!

Наймасштабніші в історії автомобільні затори у фото - фото 310743

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Джерело: boredomtherapy
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