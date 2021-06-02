Смарт-годинник HUAWEI Watch 3: нова ОС, магазин додатків і оплата за допомогою NFC

У рамках великої презентації HUAWEI представила третє покоління своїх розумних годинників Watch. Головною відмінністю від попередніх моделей став перехід на нову операційну систему Harmony OS, разом з чим з'явилася можливість встановлення сторонніх додатків.

У HUAWEI Watch 3 з'явився новий спосіб взаємодії з інтерфейсом за допомогою обертового коліщатка-кнопки збоку. У моделі Watch 3 Pro застосовуються преміальні матеріали, включаючи титановий корпус, сапфірове скло і керамічну панель, пише GSMArena.

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Годинник працює під управлінням універсальної операційної системи Harmony OS, призначеної для роботи на різних пристроях. Серед помітних візуальних змін – нові та більш плавні анімації й анімовані системні іконки. З'явився фірмовий магазин додатків AppGallery, в якому будуть доступні для установки оптимізовані під смарт-годинник програми.

Присутній розширений режим керування камерою смартфона: якщо раніше можна було просто використовувати годинник для спуску затвора, то тепер він виступає в ролі видошукача, дозволяє перемикатися між режимами зйомки, керувати зумом і фокусом, а також переглядати зроблені фотографії.

Заявлена ​​підтримка eSIM 4G з можливістю використання одного номера на смартфоні та годиннику. Також можна відповідати на вхідні дзвінки без необхідності використовувати телефон. Крім того, HUAWEI Watch 3 оснащений NFC і буде підтримувати безконтактну оплату покупок.

Звичайний HUAWEI Watch 3 здатний пропрацювати у нормальному режимі 3 дні на одному заряді, а Pro-версія – 4 дні. Є також спеціальний енергозберігаючий режим, в якому використовується спрощений інтерфейс і вимикаються деякі функції: він дозволяє продовжити час автономної роботи до 14 днів у випадку з базовою моделлю і до 21 днів для Watch 3 Pro.

Вартість HUAWEI Watch 3 складає 410 доларів, а просунута версія пропонується за ціною 515 доларів.

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