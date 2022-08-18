Смакуй українське: Клопотенко розповів, як приготувати книш за 30 хвилин

Ви ще не куштували такої української страви, як книш? Потрібно виправляти та смакувати. Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простив рецептом книша. Спробуйте і ви!

Українська начинена паляничка, спечена з пісного чи дріжджового тіста, – це книш. Начинка може відрізнятися від регіону.

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Книші по-гуцульськи зазвичай роблять із бринзою, також є начинки з гречаною кашею та шкварками, квашеною капустою чи вареною картоплею з цибулею. Сьогодні ви побачите як готувати книш за спрощеним рецептом. Такі книші з картоплею обов’язково вам сподобаються. І не лише тому, що це українська страва, а й бо це неймовірно смачно!" – коментує кухар.

Інгредієнти на 2 порції:

Сир слайсами Хаварті – 160 г

Листкове дріжджове тісто (+ борошно для підпилу) – 1 кг

Картопля – 4-5 шт

Цибуля – 1 шт

Волоські горіхи – 50 г

Олія – 3 ст. л.

Жовток для змащування – 1 шт

Петрушка – 1 пучок

Сіль та перець – на смак

Рецепт української страви книш:

Очистьте картоплю, поріжте середніми кубиками та складіть в каструлю. Залийте водою, додайте сіль, варіть 20 хвилин. Цибулю очистьте, поріжте дрібними кубиками. Розігрійте пательню з соняшниковою олією, обсмажте цибулю до м'якості. Подрібніть ножем волоські горіхи. З готової картоплі злийте воду, розімніть у пюре, посоліть та поперчіть на свій смак. Додайте обсмажену цибулю та подрібнені горіхи. Нагрійте духовку до 180 градусів. Відкрийте сир слайсами Хаварті, наріжте слайси середніми кубиками, додайте у каструлю до начинки. Ретельно перемішайте. Розділіть 1 кг листкового дріжджового тіста на два однакові квадрати, притрусивши робочу поверхню борошном. Розділіть начинку та викладіть зверху на квадрати. Загорніть тісто від країв до центру, але не доходячи до кінця, посередині має залишитися проміжок. Скріпіть краї тіста між собою. Викладіть сформовані пироги на деко, застелене пергаментом. Відділіть у мисочку яєчний жовток та трохи збийте його виделкою. За допомогою кулінарного пензлика змастіть книші жовтком. Поставте запікатися у розігріту до температури 180 градусів духовку на 30-45 хвилин, перевіряйте готовність дерев'яною паличкою. Готову страву посипте посіченою зеленню петрушки.

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