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Полтавські галушки у соусі з куркою: рецепт від шеф-кухаря

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Полтавські галушки у соусі з куркою: рецепт від шеф-кухаря - фото 1

Володимир Ярославський закликає скуштувати оригінальну страву української кухні – полтавські галушки. Вам неодмінно сподобається, тож скуштуйте традиційні галушки по-новому!

Шеф-кухар Володимир Ярославський зазначає, що галушки бувають переважно двох видів: звичайні, які подають з рагу, та фаршировані, які готують з фаршем з ліверу та цибулі.

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Полтавські галушки від Володимира Ярославського

Інгредієнти для рагу з курки:

  • 3 великих стегна курки (600 г м'якоті)
  • 200-240 г цибулі
  • Олія для смаження
  • 80 г сметани
  • Чебрець, сіль та перець

Рецепт рагу з курки:

  1. Стегенця зачистьте від шкірки й кісток. Поріжте шматками приблизно 2 на 2 сантиметри.
  2. Обсмажте їх на олії. Викладайте шматки на добре розігріту пательню з олією і не мішайте їх. Чекайте поки вони підсмажаться й утвориться рум'яна скоринка. Після цього перегорніть шматки на іншу сторону.
  3. Підрум'янене м'ясо перекладіть у сотейник.
  4. На тій самій пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю. Вогонь – нижче від середнього. Додайте чебрець, якщо бажаєте.
  5. Готову цибулю додайте до курки у сотейник. Залийте водою чи бульйоном на 1-2 см вище ніж продукт і ставте томитися на 1-1,5 години на маленькому вогні.
  6. На середині готування – додайте сіль та перець. Наприкінці – додайте домашню сметану і тушкуйте до розтоплення цибулі у соус.

Інгредієнти на тісто:

  • 250 г кислого кефіру або кислого молока
  • 1 маленьке яйце
  • 350 г борошна
  • сіль
  • 6 г соди

Рецепт тіста на галушки:

  1. Кефір змішайте з яйцем та сіллю. Додайте просіяне борошно й соду. Замішайте швидко тісто.
  2. Відкладіть його на 10 хвилин відпочити.
  3. За цей час приготуйте пароварку каструлю з марлею та мискою зверху.
  4. З тіста сформуйте "джгути" діаметром 2 см. Наріжте їх у поперек шматочками. Трішки присипте борошном.
  5. Готуйте на пару 2 хвилини.
  6. Відкиньте у посудину трохи змащену олією.
  7. Всі готові галушки з'єднайте з рагу і тушкуйте 3-5 хвилин.
  8. Наприкінці додайте зелень кропу та цибулі.

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