Полтавські галушки у соусі з куркою: рецепт від шеф-кухаря

Володимир Ярославський закликає скуштувати оригінальну страву української кухні – полтавські галушки. Вам неодмінно сподобається, тож скуштуйте традиційні галушки по-новому!

Шеф-кухар Володимир Ярославський зазначає, що галушки бувають переважно двох видів: звичайні, які подають з рагу, та фаршировані, які готують з фаршем з ліверу та цибулі.

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Полтавські галушки від Володимира Ярославського

Інгредієнти для рагу з курки:

3 великих стегна курки (600 г м'якоті)

200-240 г цибулі

Олія для смаження

80 г сметани

Чебрець, сіль та перець

Рецепт рагу з курки:

Стегенця зачистьте від шкірки й кісток. Поріжте шматками приблизно 2 на 2 сантиметри. Обсмажте їх на олії. Викладайте шматки на добре розігріту пательню з олією і не мішайте їх. Чекайте поки вони підсмажаться й утвориться рум'яна скоринка. Після цього перегорніть шматки на іншу сторону. Підрум'янене м'ясо перекладіть у сотейник. На тій самій пательні обсмажте дрібно нарізану цибулю. Вогонь – нижче від середнього. Додайте чебрець, якщо бажаєте. Готову цибулю додайте до курки у сотейник. Залийте водою чи бульйоном на 1-2 см вище ніж продукт і ставте томитися на 1-1,5 години на маленькому вогні. На середині готування – додайте сіль та перець. Наприкінці – додайте домашню сметану і тушкуйте до розтоплення цибулі у соус.

Інгредієнти на тісто:

250 г кислого кефіру або кислого молока

1 маленьке яйце

350 г борошна

сіль

6 г соди

Рецепт тіста на галушки:

Кефір змішайте з яйцем та сіллю. Додайте просіяне борошно й соду. Замішайте швидко тісто. Відкладіть його на 10 хвилин відпочити. За цей час приготуйте пароварку каструлю з марлею та мискою зверху. З тіста сформуйте "джгути" діаметром 2 см. Наріжте їх у поперек шматочками. Трішки присипте борошном. Готуйте на пару 2 хвилини. Відкиньте у посудину трохи змащену олією. Всі готові галушки з'єднайте з рагу і тушкуйте 3-5 хвилин. Наприкінці додайте зелень кропу та цибулі.

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