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Картопляний гратен: рецепт французької страви у духовці

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Картопляний гратен: рецепт французької страви у духовці - фото 1

Євген Клопотенко приготував картопляний гратен Дофінуа і поділися простим рецептом зі своїми підписниками. Скуштуйте і ви цю смачну страву!

Український популярний шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що перша згадка цієї страви датується 1788 роком, згідно з історичними джерелами. Цікаво, що з того часу рецепт не змінився. Є варіації з заміною молока вершками.

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Інгредієнти:

  • Картопля – 800 г
  • Вершки 20-33 % жирності – 200-300 мл
  • Лавровий лист – 2 шт
  • Мускатний горіх мелений – 1 дрібка
  • Часник – 2 зубчики
  • Пармезан або грюєр – 100 г
  • Вершкове масло – на смак
  • Сіль та перець – на смак
Картопляний гратен: рецепт французької страви у духовці - фото 511102

Рецепт картопляного гратена:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Картоплю очистьте, помийте та наріжте тонкими скибочками ножем або за допомогою економки.
  3. Нарізану картоплю викладіть у широку каструлю чи сотейник.
  4. Залийте 200-300 мл вершками, щоб вони повністю покрили картоплю.
  5. Додайте сіль, перець, розчавлені 2 зубчики часнику, дрібку мускатного горіха і лавровий лист.
  6. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння і варіть 5-7 хвилин. Якщо вершки сильно загуснуть, додайте трохи молока.
  7. Лавровий лист та часник видаліть.
  8. Перекладіть половину картоплі з вершками у форму для запікання і посипте зверху половиною тертого пармезану.
  9. Викладіть другу половину картоплі, шматочок вершкового масла і знову посипте сиром, що залишився.
  10. Запікайте в духовці протягом 30 хвилин. На поверхні гратена має утворитися рум'яна скоринка.

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