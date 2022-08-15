Картопляний гратен: рецепт французької страви у духовці

Євген Клопотенко приготував картопляний гратен Дофінуа і поділися простим рецептом зі своїми підписниками. Скуштуйте і ви цю смачну страву!

Український популярний шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що перша згадка цієї страви датується 1788 роком, згідно з історичними джерелами. Цікаво, що з того часу рецепт не змінився. Є варіації з заміною молока вершками.

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Інгредієнти:

Картопля – 800 г

Вершки 20-33 % жирності – 200-300 мл

Лавровий лист – 2 шт

Мускатний горіх мелений – 1 дрібка

Часник – 2 зубчики

Пармезан або грюєр – 100 г

Вершкове масло – на смак

Сіль та перець – на смак

Рецепт картопляного гратена:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Картоплю очистьте, помийте та наріжте тонкими скибочками ножем або за допомогою економки. Нарізану картоплю викладіть у широку каструлю чи сотейник. Залийте 200-300 мл вершками, щоб вони повністю покрили картоплю. Додайте сіль, перець, розчавлені 2 зубчики часнику, дрібку мускатного горіха і лавровий лист. Поставте на середній вогонь, доведіть до кипіння і варіть 5-7 хвилин. Якщо вершки сильно загуснуть, додайте трохи молока. Лавровий лист та часник видаліть. Перекладіть половину картоплі з вершками у форму для запікання і посипте зверху половиною тертого пармезану. Викладіть другу половину картоплі, шматочок вершкового масла і знову посипте сиром, що залишився. Запікайте в духовці протягом 30 хвилин. На поверхні гратена має утворитися рум'яна скоринка.

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