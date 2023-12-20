Смачно та корисно: рецепт простого десерту "Яблучні хмаринки"

Ми ділимося з вами новими рецептами смаколиків. До вашої уваги перепис десерту "Яблучні хмаринки".

Ним поділилася шеф-кухар Ліза Глінська у своєму інстаграмі. Вона зауважила, що її сім'я обожнює цей десерт. Ба більше, він ще й легкий у приготуванні. Тому вона закликає пробувати готувати "Яблучні хмаринки" та ділитися враженнями у коментарях.

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Десерт "Яблучні хмаринки"

Інгредієнти:

1,2 кілограма яблук

100 грамів цукру (за бажанням) (4 столові ложки з гіркою)

30 грамів желатину (2 столові ложки з гіркою)

150 мілілітрів води (3/4 склянки)

ванільний цукор або кориця (за бажанням)

лимонна кислота (1/5 чайної ложки)

Як приготувати десерт "Яблучні хмаринки": дивіться відео

Приготуємо десерт "Яблучні хмаринки":

Об'єднуємо желатин з водою та лишаємо при кімнатній температурі на 10 – 15 хвилин. Яблука потрібно помити, очистити від шкірки та нарізати невеликими шматочками. Ліпше підійдуть яблука кислих сортів. Запікаємо яблука в духовці при температурі 170 градусів 15 – 20 хвилин або в мікрохвильовій печі 10 хвилин. До гарячих яблук додаємо цукор, ваніль або ванільний цукор та лимонну кислоту. Перемішуємо та пробиваємо занурювальним блендером до однорідної консистенції. У гаряче пюре додаємо желатинову масу та перемішуємо. Та знову пробиваємо занурювальним блендером. Накриваємо харчовою плівкою "в контакт" та лишаємо при кімнатній температурі, щоб пюре охолонуло, а потім ставимо в холодильник на 5 годин. Дістаємо пюре з холодильника та перекладаємо в чашу комбайна та починаємо збивати вінчиком. Маса має посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Збиваємо на великих обертах. Беремо будь-яку форму, змащуємо всередині рослинною олією та викладаємо у форму харчову плівку, щоб легше було дістати десерт з форми. Викладаємо у форму збиту яблучну масу та розрівнюємо її. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 4 – 5 годин. Дістаємо десерт, нарізаємо на шматочки та смакуємо.

Насолоджуємося десертом і ділимося смачненьким з близьким!

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