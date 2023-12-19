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Олів'є на Новий рік 2024: прості та цікаві рецепти приготування салату у фото
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Новорічний стіл вкрай складно уявити, до прикладу, без салату Олів'є. Ми підготували для вас кілька рецептів обов'язкового святкового салату Олів'є: класичний, дієтичний, корисний, веганський, від шефа. Смачного!
Зберігайте собі ці рецепти, щоб потішити своїх рідних і близьких смачненьким у новорічну ніч. Радіо МАКСИМУМ спеціально зібрало кілька різних варіантів, щоб ви могли обрати саме той, який припаде вам найбільше до душі.
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Салат Олів'є з морепродуктами
Інгредієнти:
- Кальмари очищені – 300 грамів
- Ракові шийки консервовані – 100 грамів
- Картопля відварена – 200 грамів
- Відварна морква – 100 грамів
- Яйця відварені – 4 штуки
- Огірки мариновані середнього розміру – 3 – 4 штуки
- Каперси дрібні – 1 столова ложка
- Зелений консервований горошок – 250 – 300 грамів
- Майонез, сіль, білий перець – на смак
Рецепт приготування салату Олів'є з морепродуктами:
- Кальмари ретельно промити і опустити в киплячу воду на 2 хвилини, вийняти, дати стекти воді та нарізати дрібною соломкою. Маленькі кальмари ніжніші. Можна використати і консервовані.
- Яйця, картоплю, моркву та огірки дрібно порізати. Додати м'ясо кальмара, ракові шийки, каперси, горошок та заправити майонезом.
- Кількість огірків та майонезу регулюйте за смаком.
- Олів'є з морепродуктами не готуйте наперед, готуйте за кілька годин до подачі.
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Королівський салат Олів'є
Інгредієнти:
- Картопля – 2 великі штуки
- В'ялені томати – 100 грамів
- Авокадо – 1 штука
- Невеликі моркви – 2 штуки
- Заморожений зелений горошок – 100 грамів
- Тофу – 120 грамів
- Свіжий огірок – 1 штука
- Кешью-майонез – 4 столова ложка
- Чорна сіль
Рецепт приготування салату Олів'є для гурманів:
- Відварити картоплю в шкірці та моркву. Очистити, нарізати кубиками.
- Нарізати кубиками тофу, за бажання його можна підсушити на сухій сковороді з соєвим соусом і копченою паприкою.
- Горошок залити окропом на 5 хвилин, дати розтанути і воду злити.
- Огірок та авокадо нарубати кубиками. В'ялені томати дрібно нарізати.
- Поєднати всі компоненти та заправити кешью-майонезом. Чорна сіль дає яєчний аромат!
Класичний салат Олів'є
Інгредієнти:
- Картопля відварена (стара, середня) – 4 штуки
- Морква відварена – 1 штука
- Яйця зварені круто – 4 штуки
- Ковбаса варена "докторська" – 300 грамів
- Огірки мариновані (можна свіжі, середні) – 4 штуки
- Горошок зелений консервований – 1 банка або 200 грамів
- Майонез – 200 – 300 грамів
- Листя петрушки та кропу – за бажанням
- Сіль, мелений чорний перець – за смаком
Рецепт приготування традиційного салату Олів'є:
- Всі інгредієнти нарізати кубиками.
- Змішайте все в одній мисці.
- Додайте спеції та майонез. Ретельно перемішайте.
- Поставте в холодильник на годину. Готово!
Олів'є з білими грибами
Інгредієнти:
- Картопля варена – 2 штуки
- Яйця варені на круто – 3 штуки
- Квашені огірки – 1 штука
- Консервований горошок – 200 грамів
- Червона цибулина – 1 невелика
- Мариновані білі гриби – 200 грамів
- Петрушка
- Сіль, перець
- Майонез та сметана
Варіант подачі Олів'є з білими грибами
Спосіб приготування:
- Відварену картоплю та моркву, мариновані гриби та огірки нарізати кубиками.
- Зварені на круто яйця, цибулю та зелень порубати.
- Майонез перемішати зі сметаною (3:1), поєднати з підготовленими інгредієнтами.
- Посолити та поперчити. Перемішати. Смачного!
Олів'є з копченою скумбрією
Інгредієнти:
- Великі картоплини – 4 штуки
- Морква – 2 штуки
- Варені яйця – 6 штук
- Скумбрія гарячого копчення – 1 штука
- Свіжі огірки – 3 штуки
- Цибулина – 1 штука
- Яблучний оцет – 2 столові ложки
- Консервований зелений горошок – 150 грамів
- Майонез
- Сіль та мелений перець
Спосіб подачі Олів'є зі скумбрією
Спосіб приготування:
- Картоплю і моркву миємо. Відварюємо овочі до готовності.
- Яйця теж відварюємо, але окремо, і кладемо у холодну воду.
- Чистимо яйця і нарізаємо кубиками, як на звичайний Олів'є. Таким же чином подрібнюємо картоплю та моркву.
- Філе копченої скумбрії відокремлюємо від кісток та шкіри. Нарізаємо невеликими скибочками.
- Свіжі огірки нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю чистимо, дрібно нарізаємо і перемішуємо з оцтом.
- Все з'єднуємо у великій мисці, додаємо горошок.
- Солимо та перчимо страву. Заправляємо майонезом. Смачного!
Олів'є з рисом
Інгредієнти:
- Яловичина – 150 грамів
- Рис – 100 грамів
- Твердий сир – 100 грамів
- Зеленський консервований горошок – 100 грамів
- Цибуля – 1 штука
- Яйця – 4 штуки
- Майонез
- Сіль та перець
Варіант подачі Олів'є з рисом
Спосіб приготування:
- М'ясо відварити і дрібно порізати.
- Відварити рис у підсоленій воді, відкинути на друшляк і охолодити.
- Сир потерти на грубій тертці.
- Цибулю порізати тонкими кільцями.
- Яйця зварити і дрібно посікти.
- Викладати інгредієнти шарами: 1-й шар – м'ясо, 2-й шар – рис, 3-й шар – горошок, 4-й шар – цибуля, 5-й шар – яйця, 6-й шар – майонез, 7-й шар – сир.
- Смачного!
Корисний салат Олів'є
Інгредієнти:
- Яйця – 4 штуки
- Картопля (середня) – 3 штуки
- Морква (середня) – 2 штуки
- Огірок квашений (середній) – 3/4 штуки
- Філе куряче – 200 грамів
- Горошок консервований – 50 грамів
- Йогурт густий – 150 грамів
- Гірчиця – 15 грамів
Рецепт приготування корисного салату Олів'є від Fat Killers:
- Яйця відварюємо на твердо.
- Окремо варимо куряче філе та овочі.
- Класично нарізаємо кубиками.
- Додаємо горошок.
- Замішуємо соус і заправляємо салат.
- Додаємо за смаком сіль та перець. Смачного!
Салат Олів'є від Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- Печериці – 250 грамів
- Рослинна олія – 1 столова ложка
- Лавровий лист – 1 штука
- Запашний перець – 3 горошини
- Курка (2 курячих філе) – 400 – 500 грамів
- Яйця (відварених круто) – 4 штуки
- Зелений горошок (консервований) – 1 банка
- Солоний огірок – 4 штуки
- Картопля (відварена в мундирі) – 3 штуки
- Морква відварна – 2 штуки
- Майонез домашній – 3 столові ложки
- Сіль і перець – за смаком
Рецепт приготування салату Олів'є від кулінара Євгена Клопотенка:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Печериці промийте і протріть паперовим рушником. Перекладіть у форму для запікання, полийте рослинною олією та посоліть за смаком. Запікайте в розігрітій духовці протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки та дайте охолонути до кімнатної температури.
- Картоплю відваріть до готовності в "мундирі" та очистьте. Наріжте картоплю середніми кубиками.
- Дві моркви теж відваріть до готовності, очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками, приблизно такого ж розміру, як і картопля.
- Відваріть куряче філе в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і запашного перцю протягом 25 хвилин після закипання.
- Яйця зваріть круто, охолодіть у воді, очистьте і наріжте їх невеликими кубиками.
- Готове куряче філе після охолодження наріжте невеликими кубиками, як і овочі.
- Запечені печериці наріжте кубиками середнього розміру.
- Солоні огірки розріжте навпіл, а потім поріжте кубиками.
- З'єднайте в мисці всі нарізані інгредієнти та додайте консервований горошок.
- Приготуйте майонез, використовуючи найпростіший і найсмачніший рецепт домашнього майонезу.
- Заправте салат майонезом і добре перемішайте. Євген Клопотенко рекомендує додавати невелику кількість соусу, щоб ви краще змогли відчути смак самого салату. Посоліть і поперчіть за смаком.
Дієтичний салат Олів'є
Інгредієнти:
- Яблуко – 1 штуки
- Огірок – 1 штуки
- Авокадо – 1 штуки
- Шампіньйони – 6 штуки
- Розморожений зелений горошок – 200 грамів
Для майонезу:
- Замочене очищене соняшникове насіння – 200 грамів
- Лимон – 0,5 штуки
- Часник – 2 зубчики
- Суха гірчиця – 2 чайні ложки
- Сіль, перець – за смаком
- Вода для консистенції
Рецепт приготування дієтичного салату Олів'є від Христини Пеленьо:
- Всі інгредієнти для салату нарізати кубиками.
- Всі інгредієнти для майонезу зблендерувати (кількість води підбирайте самі).
- Змішайте все та викладіть на тарілку.
Веганський салат Олів'є
Інгредієнти:
- Картопля (середня) – 2 штуки
- Морква (велика) – 2 штуки
- Огірок маринований чи солоний (середній) – 1 штуки
- Копчений тофу (можете купити звичайний і замаринувати його) – 200 грамів
- Горошок консервований – 1 банка
- Пісний майонез – за смаком
- Спеції, сіль, перець – за смаком
Рецепт приготування салату Олів'є для веганів:
- Картоплю та моркву відваріть.
- Поріжте усі інгредієнти кубиками та складіть в одну миску.
- Додайте спеції та майонез. Добре перемішайте. Готово!
Солодкий "Олів'є"
Інгредієнти:
- Консервовані тропічні фрукти – 1 банка;
- Яблуко – 1 штука;
- Селера – 1 – 2 стебла;
- Ванільний цукор – на смаком;
- Сметана.
Спосіб приготування:
- Консервовані фрукти нарізати невеликими шматочками, як і звичайно на Олів'є.
- З яблук вирізати серцевину та нарізати невеличкими кубиками. Шкірку можна не знімати.
- Також кубиками нарізати стебла селери.
- Змішати всі інгредієнти зі сметаною та ванільним цукром.
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