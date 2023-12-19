Олів'є на Новий рік 2024: прості та цікаві рецепти приготування салату у фото

Новорічний стіл вкрай складно уявити, до прикладу, без салату Олів'є. Ми підготували для вас кілька рецептів обов'язкового святкового салату Олів'є: класичний, дієтичний, корисний, веганський, від шефа. Смачного!

Зберігайте собі ці рецепти, щоб потішити своїх рідних і близьких смачненьким у новорічну ніч. Радіо МАКСИМУМ спеціально зібрало кілька різних варіантів, щоб ви могли обрати саме той, який припаде вам найбільше до душі.

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Салат Олів'є з морепродуктами

Інгредієнти:​​

Кальмари очищені – 300 грамів

Ракові шийки консервовані – 100 грамів

Картопля відварена – 200 грамів

Відварна морква – 100 грамів

Яйця відварені – 4 штуки

Огірки мариновані середнього розміру – 3 – 4 штуки

Каперси дрібні – 1 столова ложка

Зелений консервований горошок – 250 – 300 грамів

Майонез, сіль, білий перець – на смак

Рецепт приготування салату Олів'є з морепродуктами:

Кальмари ретельно промити і опустити в киплячу воду на 2 хвилини, вийняти, дати стекти воді та нарізати дрібною соломкою. Маленькі кальмари ніжніші. Можна використати і консервовані. Яйця, картоплю, моркву та огірки дрібно порізати. Додати м'ясо кальмара, ракові шийки, каперси, горошок та заправити майонезом. Кількість огірків та майонезу регулюйте за смаком. Олів'є з морепродуктами не готуйте наперед, готуйте за кілька годин до подачі.

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Королівський салат Олів'є

Інгредієнти:​​

Картопля – 2 великі штуки

В'ялені томати – 100 грамів

Авокадо – 1 штука

Невеликі моркви – 2 штуки

Заморожений зелений горошок – 100 грамів

Тофу – 120 грамів

Свіжий огірок – 1 штука

Кешью-майонез – 4 столова ложка

Чорна сіль

Рецепт приготування салату Олів'є для гурманів:

Відварити картоплю в шкірці та моркву. Очистити, нарізати кубиками. Нарізати кубиками тофу, за бажання його можна підсушити на сухій сковороді з соєвим соусом і копченою паприкою. Горошок залити окропом на 5 хвилин, дати розтанути і воду злити. Огірок та авокадо нарубати кубиками. В'ялені томати дрібно нарізати. Поєднати всі компоненти та заправити кешью-майонезом. Чорна сіль дає яєчний аромат!

Класичний салат Олів'є

Інгредієнти:​​

Картопля відварена (стара, середня) – 4 штуки

Морква відварена – 1 штука

Яйця зварені круто – 4 штуки

Ковбаса варена "докторська" – 300 грамів

Огірки мариновані (можна свіжі, середні) – 4 штуки

Горошок зелений консервований – 1 банка або 200 грамів

Майонез – 200 – 300 грамів

Листя петрушки та кропу – за бажанням

Сіль, мелений чорний перець – за смаком

Рецепт приготування традиційного салату Олів'є:

Всі інгредієнти нарізати кубиками. Змішайте все в одній мисці. Додайте спеції та майонез. Ретельно перемішайте. Поставте в холодильник на годину. Готово!

Олів'є з білими грибами

Інгредієнти:

Картопля варена – 2 штуки

Яйця варені на круто – 3 штуки

Квашені огірки – 1 штука

Консервований горошок – 200 грамів

Червона цибулина – 1 невелика

Мариновані білі гриби – 200 грамів

Петрушка

Сіль, перець

Майонез та сметана



Варіант подачі Олів'є з білими грибами

Спосіб приготування:

Відварену картоплю та моркву, мариновані гриби та огірки нарізати кубиками. Зварені на круто яйця, цибулю та зелень порубати. Майонез перемішати зі сметаною (3:1), поєднати з підготовленими інгредієнтами. Посолити та поперчити. Перемішати. Смачного!

Олів'є з копченою скумбрією

Інгредієнти:

Великі картоплини – 4 штуки

Морква – 2 штуки

Варені яйця – 6 штук

Скумбрія гарячого копчення – 1 штука

Свіжі огірки – 3 штуки

Цибулина – 1 штука

Яблучний оцет – 2 столові ложки

Консервований зелений горошок – 150 грамів

Майонез

Сіль та мелений перець



Спосіб подачі Олів'є зі скумбрією

Спосіб приготування:

Картоплю і моркву миємо. Відварюємо овочі до готовності. Яйця теж відварюємо, але окремо, і кладемо у холодну воду. Чистимо яйця і нарізаємо кубиками, як на звичайний Олів'є. Таким же чином подрібнюємо картоплю та моркву. Філе копченої скумбрії відокремлюємо від кісток та шкіри. Нарізаємо невеликими скибочками. Свіжі огірки нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю чистимо, дрібно нарізаємо і перемішуємо з оцтом. Все з'єднуємо у великій мисці, додаємо горошок. Солимо та перчимо страву. Заправляємо майонезом. Смачного!

Олів'є з рисом

Інгредієнти:

Яловичина – 150 грамів

Рис – 100 грамів

Твердий сир – 100 грамів

Зеленський консервований горошок – 100 грамів

Цибуля – 1 штука

Яйця – 4 штуки

Майонез

Сіль та перець



Варіант подачі Олів'є з рисом

Спосіб приготування:

М'ясо відварити і дрібно порізати. Відварити рис у підсоленій воді, відкинути на друшляк і охолодити. Сир потерти на грубій тертці. Цибулю порізати тонкими кільцями. Яйця зварити і дрібно посікти. Викладати інгредієнти шарами: 1-й шар – м'ясо, 2-й шар – рис, 3-й шар – горошок, 4-й шар – цибуля, 5-й шар – яйця, 6-й шар – майонез, 7-й шар – сир. Смачного!

Корисний салат Олів'є

Інгредієнти:​​

Яйця – 4 штуки

Картопля (середня) – 3 штуки

Морква (середня) – 2 штуки

Огірок квашений (середній) – 3/4 штуки

Філе куряче – 200 грамів

Горошок консервований – 50 грамів

Йогурт густий – 150 грамів

Гірчиця – 15 грамів

Рецепт приготування корисного салату Олів'є від Fat Killers:

Яйця відварюємо на твердо. Окремо варимо куряче філе та овочі. Класично нарізаємо кубиками. Додаємо горошок. Замішуємо соус і заправляємо салат. Додаємо за смаком сіль та перець. Смачного!

Салат Олів'є від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:​​

Печериці – 250 грамів

Рослинна олія – 1 столова ложка

Лавровий лист – 1 штука

Запашний перець – 3 горошини

Курка (2 курячих філе) – 400 – 500 грамів

Яйця (відварених круто) – 4 штуки

Зелений горошок (консервований) – 1 банка

Солоний огірок – 4 штуки

Картопля (відварена в мундирі) – 3 штуки

Морква відварна – 2 штуки

Майонез домашній – 3 столові ложки

Сіль і перець – за смаком

Рецепт приготування салату Олів'є від кулінара Євгена Клопотенка:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Печериці промийте і протріть паперовим рушником. Перекладіть у форму для запікання, полийте рослинною олією та посоліть за смаком. Запікайте в розігрітій духовці протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки та дайте охолонути до кімнатної температури. Картоплю відваріть до готовності в "мундирі" та очистьте. Наріжте картоплю середніми кубиками. Дві моркви теж відваріть до готовності, очистьте від шкірки та наріжте невеликими кубиками, приблизно такого ж розміру, як і картопля. Відваріть куряче філе в підсоленій воді з додаванням лаврового листа і запашного перцю протягом 25 хвилин після закипання. Яйця зваріть круто, охолодіть у воді, очистьте і наріжте їх невеликими кубиками. Готове куряче філе після охолодження наріжте невеликими кубиками, як і овочі. Запечені печериці наріжте кубиками середнього розміру. Солоні огірки розріжте навпіл, а потім поріжте кубиками. З'єднайте в мисці всі нарізані інгредієнти та додайте консервований горошок. Приготуйте майонез, використовуючи найпростіший і найсмачніший рецепт домашнього майонезу. Заправте салат майонезом і добре перемішайте. Євген Клопотенко рекомендує додавати невелику кількість соусу, щоб ви краще змогли відчути смак самого салату. Посоліть і поперчіть за смаком.

Дієтичний салат Олів'є

Інгредієнти:​​

Яблуко – 1 штуки

Огірок – 1 штуки

Авокадо – 1 штуки

Шампіньйони – 6 штуки

Розморожений зелений горошок – 200 грамів

Для майонезу:

Замочене очищене соняшникове насіння – 200 грамів

Лимон – 0,5 штуки

Часник – 2 зубчики

Суха гірчиця – 2 чайні ложки

Сіль, перець – за смаком

Вода для консистенції

Рецепт приготування дієтичного салату Олів'є від Христини Пеленьо:

Всі інгредієнти для салату нарізати кубиками. Всі інгредієнти для майонезу зблендерувати (кількість води підбирайте самі). Змішайте все та викладіть на тарілку.

Веганський салат Олів'є

Інгредієнти:​​

Картопля (середня) – 2 штуки

Морква (велика) – 2 штуки

Огірок маринований чи солоний (середній) – 1 штуки

Копчений тофу (можете купити звичайний і замаринувати його) – 200 грамів

Горошок консервований – 1 банка

Пісний майонез – за смаком

Спеції, сіль, перець – за смаком

Рецепт приготування салату Олів'є для веганів:

Картоплю та моркву відваріть. Поріжте усі інгредієнти кубиками та складіть в одну миску. Додайте спеції та майонез. Добре перемішайте. Готово!

Солодкий "Олів'є"

Інгредієнти:

Консервовані тропічні фрукти – 1 банка;

Яблуко – 1 штука;

Селера – 1 – 2 стебла;

Ванільний цукор – на смаком;

Сметана.

smak.ua

Спосіб приготування:

Консервовані фрукти нарізати невеликими шматочками, як і звичайно на Олів'є. З яблук вирізати серцевину та нарізати невеличкими кубиками. Шкірку можна не знімати. Також кубиками нарізати стебла селери. Змішати всі інгредієнти зі сметаною та ванільним цукром.

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