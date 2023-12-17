Потіште рідних смачненьким: рецепт гратена з сиром

Цього разу пропонуємо вам приготувати гратен з сиром. Це улюблена картопляна запіканка французів.

Її рецептом поділився шеф-кухар Володимир Ярославський у своєму інстаграмі. Гайда разом з Радіо МАКСИМУМ готувати гратен з сиром.

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Гастрономічна подорож Францією у кожному шматочку, а щоб відтворити справжні смаки я використав традиційний французький сир від Ile de France, виготовлений з натуральної сировини з мінімальною обробкою,

– зазначив шеф-кухар.

Інгредієнти:

10 середніх картоплин (очищеної 900 грамів)

275 вершків 30%

175 молока

75 грамів масла

150 грамів сиру Montaver або Charmidor

3 зубчики часнику

Шавлія

Сіль та перець

Гратен з сиром: дивіться на відео спосіб приготування

Спосіб приготування:

Картопля для гратена: обираємо тип С – гарно розварюється (Кіммера Беллароза). Очищаємо і нарізаємо слайсами товщиною 2 – 2,5 міліметра Окремо готуємо суміш: вершки, молоко, 10 грамів солі Картоплю перчимо та викладаємо у форму шарами, а коли вже виклали 1/4 заливаємо четвертину суміші молока та вершків, і там додати слайси часнику та маленькі листочки шавлії Так повторюємо до верху. Ложкою трішки придавлюємо картоплю, щоб зверху було більше рідини і кладемо шматочки масла Накриваємо форму фольгою і запікаємо 2,5 – 3 години при 140 градусів, якщо дуже кипить – можна через 1,5 години зменшити вогонь до 120. Дістаємо гратен, кладемо зверху добрі шматки сиру Даємо сиру підрум'янитись. Можна навіть підняти температуру до 180 – тоді менше часу знадобиться. Дістаємо, даємо трішки охолонути 10 хвилин і можна подавати навіть як окрему страву на Різдвяний стіл!

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А ще можна дати охолонути, нарізати прямокутниками і потім обсмажити красиво на маслі, якщо звично щось залишиться, бо це дуже смачно, – каже шеф.