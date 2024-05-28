Готуємо апетитну пасту з яловичиною та грибами від Ольги Рябенко

Паста з яловичиною та грибами від Ольги Рябенко ідеально доповнить ваш затишний сімейний вечір. Адже вона дуже смачно та ситна.

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко вирішила приготувати неймовірну страву. Деталі приготування пасти з яловичиною та грибами шукайте у її Instagram.

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Ділюсь рецептом, який зібрав у собі ідеальні смакові поєднання та практичність. Спробуйте, і ви переконаєтесь, що смачну пасту можна легко приготувати вдома, – пише Ольга.

Інгредієнти:

Яловичина – 400 г;

Паста – 250 г;

Гриби – 150 г;

Цибуля – 1 шт;

Часник – 2 зубці;

Базилік сушений – 1 ч.л;

Паприка – 2 ч.л;

Бульйон або вода – ½ стакана;

Гірчиця – 1 ст.л;

Філадельфія – 150 г;

Свіжа петрушка;

Сіль, перець;

Масло – 40 г.

Процес приготування:

1. Мʼясо нарізати на тонкі шматочки, приправити сіллю та перцем.

2. На розігрітій сковорідці швидко обсмажити мʼясо 5 х до золотавого кольору і прибрати в сторону.

3. На цій же сковорідці готуємо соус. Нарізати цибулю, часник та гриби. На маслі все обсмажити. Додати спеції, влити бульйон та сир Філадельфія. Добре все змішати.

4. Викласти в сковорідку відварену пасту та мʼясо.

5. Готувати ще 1-2 хв. Подавати зі свіжою петрушкою.

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