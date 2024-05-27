Не кожному під силу: Ектор приготував монстрбургер, від якого аж слинки течуть

Якщо бургери з закладів вам не подобаються, то ви можете приготувати їх у себе вдома. На щастя, ми маємо рецепт крутого бургера, який однозначно захочуть всі.

Ним поділився у своєму інстаграмі Ектор Хіменес-Браво. Але, як ми вже зазначили, він не кожному під силу, а все тому, що такий бургер дуже і дуже великий.

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Чому монстр? Тому, що нереально соковитий, хрусткий та високий,

– каже шеф.

Інгредієнти:

Фарш яловичини;

Перець, сіль – на смак;

Булочки для бургерів;

Бекон;

Кетчуп;

Листя салату;

Синя цибуля;

Кислий огірок;

Помідор;

Сир Чедар.

Приготування монстрбургера від Ектора: дивіться відео

Приготування:

З фаршу сформувати котлети, посолити та поперчити на смак. Обсмажити на грилі по 2 хвилини до готовності. Разом з котлетками обсмажити бекон. Булки для бургера розрізати навпіл та обсмажити 2 нижні частини і одну верхню. Одну нижню та верхню частини намастити кетчупом. Цибулю, помідор та огірок порізати кільцями. Салат помити та обірвати листочки. Сир порізати на скибочки та покласти на котлету. Зібрати бургер, як на відео. Смачного!

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