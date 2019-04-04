Подорож японськими вулицями: захопливі фото

Японія захоплює туристів з різних куточків світу, адже її менталітет, природа та технологічний бум дивують та привертають увагу. Місцевий фотограф показав, як виглядають японські вулички, сповнені постійного руху.

Знайомтесь, Хіро Шимада (Hiro Shimada) — фотограф-самоучка, який мешкає та працює арт-директором в місті Осака. У вільний час він займається лайфстайл-зйомкою та вуличною фотографією. Результати досліджень вулиць Японії він публікує на своєму профілі в соцмережі Instagram.

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Джерело всіх фото: instagram.com/hirokk88/

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