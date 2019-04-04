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Подорож японськими вулицями: захопливі фото

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Японія у вуличних фото - фото 1
Японія у вуличних фото / instagram.com/hirokk88/

Японія захоплює туристів з різних куточків світу, адже її менталітет, природа та технологічний бум дивують та привертають увагу. Місцевий фотограф показав, як виглядають японські вулички, сповнені постійного руху.

Знайомтесь, Хіро Шимада (Hiro Shimada) фотограф-самоучка, який мешкає та працює арт-директором в місті Осака. У вільний час він займається лайфстайл-зйомкою та вуличною фотографією. Результати досліджень вулиць Японії він публікує на своєму профілі в соцмережі Instagram.

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Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318777

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318778

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318779

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318780

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Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318782

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318783

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318785

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318784

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318786

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318787

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318788

Подорож японськими вулицями: захопливі фото - фото 318789

Джерело всіх фото: instagram.com/hirokk88/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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