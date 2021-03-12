Чим снідала Мерилін Монро: рецепт оригінального яєчного коктейлю

Звикла до жорстких обмежень в їжі, актриса Мерилін Монро ніколи не морила себе голодом. На сніданок Монро їла два сирих яйця, змішаних зі склянкою теплого молока. Як приготувати такий коктейль?

Інгредієнти на дві порції:

4 курячі яйця

2 чайні ложки цукру

300 мл теплого молока

Спосіб приготування:

Візьміть курячі яйця, розділіть білки від жовтків і покладіть їх у різні ємності. Жовтки змішайте з цукром і додайте тепле молоко. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Білки збийте в густу піну і акуратно з'єднайте з молочною сумішшю. Розлийте коктейль у високі склянки, прикрасите шоколадною крихтою (на свій розсуд) Все, можна подавати до столу. Смачного!

До слова, так зірка харчувалася навіть під час подорожей. Обід вона завжди пропускала. Замість того щоб відвідати найкращий ресторан в місті, знаменитість заходила на ринок біля свого готелю, купувала стейки, печінку або баранячі відбивні, які вона смажила сама, використовуючи електричну духовку. Як гарнір – сира морква (4-5 штук).

Через велику кількість м'яса в раціоні можна сказати, що вона харчувалася за принципом палеодієти. Прихильники цієї дієти радять харчуватися кожні п'ять годин, тобто три рази на день. Раціон складається з пісного м'яса і птиці, яєць (максимум двох жовтків на день), грибів, ягід, фруктів і овочів (без крохмалю і не консервованих). При цьому ніяких злакових, бобових і мінімум молочних продуктів.

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