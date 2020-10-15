Смачний захист: у США з'являться маски з ароматом бекону

Компанія Hormel Foods представила "дихальний бекон" – захисну маску для обличчя з запахом свинини. Розповідаємо, в чому її особливість.

Ароматну захисну маску можна отримати безкоштовно на сайті виробника, але для цього потрібно залишити заявку.

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За кожну з них компанія обіцяє пожертвувати по одному обіду в благодійний фонд Feeding America. Переможців оберуть у випадковому порядку 4 листопада (брати участь можуть тільки американці).

Виробник використав аромат бекону як додаткову мотивацію для правильного носіння маски та проілюстрував їх на сайті. Зокрема зазначено, що якщо опустити маску нижче рівня носа, то аромат бекону зникне. Тому нею треба повністю закрити нижню частину обличчя – ніс, рот і підборіддя.

Також компанія попереджає, що їсти маску не варто – на смак вона зовсім не бекон, тільки пахне м'ясом.

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