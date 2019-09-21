Смачний суп-пюре, всього з трьох інгредієнтів: рецепт

Ця проста в приготуванні страва і ситна, і смачна, і ми впевнені, що спробувавши один раз, ви включите суп-пюре у свій раціон на постійну основу!

Цей рецепт розрахований на три порції. Відварюємо чотири картоплини до готовності: зливаємо воду, але не всю, треба залишити в каструлі приблизно стакан води, беремо блендер і подрібнюємо картоплю в кашу.

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Основа супу готова. Тепер, на рослинній олії треба обсмажити нарізану цибулину до золотистого кольору, потім додати грамів триста свіжих печериць, які попередньо треба нарізати і обсмажити все до готовності. Додаємо печериці з цибулею в картопляне пюре. І все це подрібнюємо блендером до однорідної маси. Потім посолити, поперчити і поступово влити гаряче молоко (півлітра).

Грибний суп-пюре

Нехай вигляд супу вас не бентежить. Знову беремо в руки блендер і змішуємо ще раз. Суп готовий! Приправляємо кропом, цибулею і чинно.

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