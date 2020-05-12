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Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій

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Ці смаколики покращують настрій - фото 1
Ці смаколики покращують настрій / zdorovia

Дієтологи назвали смаколики, які здатні не лише втамувати голод, а й покращити настрій. Тому, якщо вас щось засмутило, достатньо з'їсти один з цих продуктів.

Насіння соняшника

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Насіння соняшника підіймає настрій

Це чудовий продукт, який містить чимало жирних кислот Омега-3. Саме вони допомагають покращувати настрій та боротись з депресією. Також насіння соняшника здатне зменшувати ризики сердечних захворювань.

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Горіхи кеш'ю

Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій - фото 310078
Горіхи кеш'ю покращують настрій

Вони багаті на цинк, тому вважаються одним із найбільш ефективних смаколиків для підняття настрою. До того ж, науковці наголошують, що такі горіхи позитивно впливають на реакцію всього організму на стресові ситуації. Варто пам'ятати, що дефіцит цього елементу порушує пам'ять.

Цілозернові продукти

Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій - фото 310079
Цільнозернові продукти покращують настрій

Такі смаколики є багатими на вітамін В, тому допомагають не лише швидко втамувати голод та тривалий час, а й позбавляють дратівливості, втоми та покращують настрій.

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Джерело: zdorovia
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