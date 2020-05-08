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Названі харчові звички здорових людей

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Харчування - фото 1
Харчування / freeimages

Пропонуємо ознайомитися з 5 корисними звичками, які допоможуть поліпшити ваше харчування.

1. Готуйте самостійно

Відмовтеся від оброблених і попередньо приготованих продуктів. Вони дуже калорійні, містять багато солі і дають менше вітамінів і мінералів, ніж свіжі продукти або домашні страви.

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2. Зміцніть імунну систему

Включіть у свій раціон фрукти. Вони забезпечують організм вітамінами, мінералами, клітковиною і антиоксидантами. Важливо вживати їх щодня, щоб підтримувати імунну систему здоровою і сильною. Ви можете їсти їх окремо, у вигляді фруктового салату, а також змішаними з невеликою кількістю молочних продуктів, розтопленого шоколаду або фруктового соусу.

3. Їжте здоровий сніданок кожен день

Сніданок – дуже важливий прийом їжі, яким багато хто нехтує. Включіть в нього багаті і корисні продукти, такі як: тост з цілозернового хліба, пластівці з низьким вмістом цукру, молочні продукти, шматочок фруктів, млинці, домашнє печиво або бісквіт, приготований самостійно.

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Сніданок

4. Насичуйте організм овочами

Додайте овочі в свої основні страви: запечені, тушковані, парові або сирі. Також їх можна використовувати в салатах, супах або пюре. При цьому важливо пам'ятати про харчову цінність цієї групи продуктів. Овочі є важливим джерелом вітамінів, мінералів і клітковини, корисної для задоволення апетиту і запобігання непотрібного споживання інших продуктів.

5. Їжте цілозернові продукти

Йдеться про хліб, рис, макарони і борошно. Щоденне споживання таких продуктів допомагає контролювати вагу, а також може запобігти серцево-судинні патології, раку і діабету 2 типу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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