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Смачний перекус: ці продукти підіймають настрій
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Дієтологи назвали смаколики, які здатні не лише втамувати голод, а й покращити настрій. Тому, якщо вас щось засмутило, достатньо з'їсти один з цих продуктів.
Насіння соняшника
Це чудовий продукт, який містить чимало жирних кислот Омега-3. Саме вони допомагають покращувати настрій та боротись з депресією. Також насіння соняшника здатне зменшувати ризики сердечних захворювань.
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Горіхи кеш'ю
Вони багаті на цинк, тому вважаються одним із найбільш ефективних смаколиків для підняття настрою. До того ж, науковці наголошують, що такі горіхи позитивно впливають на реакцію всього організму на стресові ситуації. Варто пам'ятати, що дефіцит цього елементу порушує пам'ять.
Цільнозернові продукти
Такі смаколики є багатими на вітамін В, тому допомагають не лише швидко втамувати голод та тривалий час, а й позбавляють дратівливості, втоми та покращують настрій.
Ягоди
Ягоди є смачним варіантом не лише розбавити звичайний раціон, а й "ліками", що запобігають виробленню гормону стресу кортизолу. Тому ягоди дозволяють тримати емоційний стан у нормі.
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