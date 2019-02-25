Ці вуглеводні продукти точно не зашкодять фігурі

Багаті вуглеводами продукти не обов'язково додають зайвих кілограмів. Правильні вуглеводи можуть навіть прискорити їх втрату.

Якщо хочете трошки схуднути або просто трамаєте себе у формі, рекомендуємо вам ці джерела корисних вуглеводів:

Солодка картопля. Традиційна картопля корисна, але якщо порівнювати її з бататом, то останній набагато корисніший. Яскраво-помаранчева бульба має нижчий глікемічний індекс, тому підвищує рівень цукру в крові набагато повільніше.

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Вівсяна крупа. Вівсянка – цінне джерело білка. Білок сприяє нарощуванню м'язів (як мінімум не дозволяє їм "луснути") і, таким чином, допомагає схуднути. Велика м'язова маса змушує організм спалювати більше калорій.

Дикий рис. Якщо ви не уявляєте своє життя без страв з рисом, перевагу слід віддати диким або коричневим сортам: в них більше поживних речовин і клітковини. Дикий рис вважають дієтичним продуктом.

Як виглядає чорний дикий рис

Яблука. Яблуко, як не дивно, також є одним з найкращих джерел вуглеводів, які допомагають у боротьбі за красиве тіло. Пектин у яблуках запобігає тязі до солодкого, завдяки чому ці фрукти можна вважати ідеальним перекусом під час схудненні.

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