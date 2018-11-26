Чим какао корисне для здоров'я: пояснення медиків

Чому не варто відмовлятись від какао і чим воно корисне для людей розповіла міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Какао є традиційним напоєм для вечорів у холодну пору року та у багатьох асоціюється з новорічною атмосферою та дітьми. Але варто розуміти, що цей напій також корисних і для дорослих, адже за правильного приготування здатен зміцнити здоров'я. Про це розповіла глава МОЗ Уляна Супрун на своїх сторінці в соцмережі Facebook, підготувавши спільну статтю з Дарією Озерною та UA: Радіо Культура.

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"Какао – хороше джерело білків, калію та цинку, а також клітковини, заліза, магнію, фосфору та інших поживних речовин. Саме про какао без домішок далі йтиме мова", – наголосила вона.

Корисні властивості какао

Чим корисне какао:

Запобігає хворобам судин та серця. Теплий напій здатен нормалізувати рівень цукру та холестерину у крові, а також зменшити запалення, що позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Теплий напій здатен нормалізувати рівень цукру та холестерину у крові, а також зменшити запалення, що позитивно впливає на серцево-судинну систему. Покращує розумову діяльність. Какао містить поліфеноли, які допомагають зменшити ризики розвитку нейродегенеративних процесів. До того ж, напій нормалізує кровопостачання до мозку, дозволяючи покращити когнітивні навички.

Какао містить поліфеноли, які допомагають зменшити ризики розвитку нейродегенеративних процесів. До того ж, напій нормалізує кровопостачання до мозку, дозволяючи покращити когнітивні навички. Має антиоксидантну дію. Какао має сполуки поліфеноли, які ловлять та гасять вільні радикали, захищаючи організм.

Какао має сполуки поліфеноли, які ловлять та гасять вільні радикали, захищаючи організм. Захищає шкіру. Існує популярна думка, що какао може викликати акне. Але насправді все навпаки – антиоксиданти захищають шкіру від ультрафіолету та допомагають запобігти старінню.

Корисні властивості какао

Як правильно вживати какао:

Вибирайте якісне какао без будь-яких домішок, приміром, цукру чи сухого молока.

Какао – це не лише напій, адже порошок можна додавати до домашньої випічки, каш, смузі та батончиків.

У Європейській Організації з харчової безпеки радять щодня з'їдати щонайменше 2,5 г какао порошку або 10 г чорного шоколаду.

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