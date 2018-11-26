Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками День Святого Миколая

Чим какао корисне для здоров'я: пояснення медиків

  • 39
Корисні властивості какао - фото 1
Корисні властивості какао

Чому не варто відмовлятись від какао і чим воно корисне для людей розповіла міністр охорони здоров'я Уляна Супрун.

Какао є традиційним напоєм для вечорів у холодну пору року та у багатьох асоціюється з новорічною атмосферою та дітьми. Але варто розуміти, що цей напій також корисних і для дорослих, адже за правильного приготування здатен зміцнити здоров'я. Про це розповіла глава МОЗ Уляна Супрун на своїх сторінці в соцмережі Facebook, підготувавши спільну статтю з Дарією Озерною та UA: Радіо Культура.

І ще: Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня

"Какао – хороше джерело білків, калію та цинку, а також клітковини, заліза, магнію, фосфору та інших поживних речовин. Саме про какао без домішок далі йтиме мова", – наголосила вона.

Корисні властивості какао - фото 291269
Корисні властивості какао

Чим корисне какао:

  • Запобігає хворобам судин та серця. Теплий напій здатен нормалізувати рівень цукру та холестерину у крові, а також зменшити запалення, що позитивно впливає на серцево-судинну систему.
  • Покращує розумову діяльність. Какао містить поліфеноли, які допомагають зменшити ризики розвитку нейродегенеративних процесів. До того ж, напій нормалізує кровопостачання до мозку, дозволяючи покращити когнітивні навички.
  • Має антиоксидантну дію. Какао має сполуки поліфеноли, які ловлять та гасять вільні радикали, захищаючи організм.
  • Захищає шкіру. Існує популярна думка, що какао може викликати акне. Але насправді все навпаки – антиоксиданти захищають шкіру від ультрафіолету та допомагають запобігти старінню.
Корисні властивості какао - фото 291268
Корисні властивості какао

Як правильно вживати какао:

  • Вибирайте якісне какао без будь-яких домішок, приміром, цукру чи сухого молока.
  • Какао – це не лише напій, адже порошок можна додавати до домашньої випічки, каш, смузі та батончиків.
  • У Європейській Організації з харчової безпеки радять щодня з'їдати щонайменше 2,5 г какао порошку або 10 г чорного шоколаду.

Читайте також: Чому не варто відмовлятись від меду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1778
Як зробити смачні домашні чіпси: рецепти з фото
  • 25 листопада, 15:21
  • 361
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 493
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа