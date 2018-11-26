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Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня

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Хумус може допомогти побороти тягу до солодкого - фото 1
Хумус може допомогти побороти тягу до солодкого / Svitovid

Дієтологи назвали продукти, які без зайвих калорій допоможуть бути бадьорими цілий день.

Кава. Кофеїн – абсолютний лідер у боротьбі з втомою. Але, крім цього, він може прискорити метаболізм, збільшити витривалість, поліпшити фокус і зменшити біль.

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Хумус. За словами дієтологів, ця страва з нуту містить настільки багато білка, що може допомогти побороти тягу до солодкого і мучного, а також збалансувати рівень цукру в крові.

Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня - фото 291108
Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня

Солодка картопля. Така картоплю містить в собі більше вітамінів А і С, а також має більш низький індекс вуглеводів, аніж звичайна.

Квасоля. Бобові забезпечують довготривалу енергію завдяки високому вмісту білка.

Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня - фото 291109
Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня

Куряча грудка. Це головне джерело білка. Дослідники виявили, що люди, які споживають більше білка, мають і вищий рівень енергії у порівнянні з людьми, які споживають більшу кількість вуглеводів.

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