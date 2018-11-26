Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня

Хумус може допомогти побороти тягу до солодкого / Svitovid

Дієтологи назвали продукти, які без зайвих калорій допоможуть бути бадьорими цілий день.

Кава. Кофеїн – абсолютний лідер у боротьбі з втомою. Але, крім цього, він може прискорити метаболізм, збільшити витривалість, поліпшити фокус і зменшити біль.

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Хумус. За словами дієтологів, ця страва з нуту містить настільки багато білка, що може допомогти побороти тягу до солодкого і мучного, а також збалансувати рівень цукру в крові.

Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня

Солодка картопля. Така картоплю містить в собі більше вітамінів А і С, а також має більш низький індекс вуглеводів, аніж звичайна.

Квасоля. Бобові забезпечують довготривалу енергію завдяки високому вмісту білка.

Ці продукти допоможуть бути бадьорим протягом дня

Куряча грудка. Це головне джерело білка. Дослідники виявили, що люди, які споживають більше білка, мають і вищий рівень енергії у порівнянні з людьми, які споживають більшу кількість вуглеводів.

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