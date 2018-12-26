Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти

Талановита художниця створює ефектні малюнки різноманітних страв, які прикликають апетит.

Знайомтесь, Луа Лазарович (Lua Lazarovic) – талановита ілюстраторка, яка довго шукала те, що буде приносити їй задоволення. Саме барвисті малюнки змусили її відкрити перед собою фантастичний світ візуалізації та навчили виражати себе. Звісно ж, Луа довго працювала на своїми уміннями, але тепер від її робіт важко відвести погляд. Особливо це стосується ілюстрацій зі смаколики, які змусять вас зголодніти!

І ще: Фотограф створив міні-будиночок Санта-Клауса

Джерело всіх фото: instagram.com/designing.lua/

Читайте також: Мініатюрні авто у захопливих фото Кім Леенбергер