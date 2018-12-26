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Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти

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Смачні ілюстрації їжі - фото 1
Смачні ілюстрації їжі / instagram.com/designing.lua/

Талановита художниця створює ефектні малюнки різноманітних страв, які прикликають апетит.

Знайомтесь, Луа Лазарович (Lua Lazarovic) – талановита ілюстраторка, яка довго шукала те, що буде приносити їй задоволення. Саме барвисті малюнки змусили її відкрити перед собою фантастичний світ візуалізації та навчили виражати себе. Звісно ж, Луа довго працювала на своїми уміннями, але тепер від її робіт важко відвести погляд. Особливо це стосується ілюстрацій зі смаколики, які змусять вас зголодніти!

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Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297702

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297703

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297704

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297705

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297706

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297707

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297708

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297709

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297711

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297710

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297712

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297713

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297714

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297715

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297716

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297717

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297718

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297719

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297720

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297721

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297722

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297723

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297724

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297725

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297726

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297727

Смачні ілюстрації їжі, які змусять вас зголодніти - фото 297728

Джерело всіх фото: instagram.com/designing.lua/

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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