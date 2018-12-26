Фотограф створив міні-будиночок Санта-Клауса

Талановитий фотограф створив у своєму гаражі міні-котедж Санта-Клауса. Зацініть!

Знайомтесь, Ватсал Катарія (Vatsal Kataria) – талановитий комерційний фотограф з Індії. Він обожнює створювати самостійно натюрморти, які потім можна побачити у його роботах. Ватсал наголошує, що не потрібно мати купу професійних речей, щоб робити приголомшливі фото.

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"Я склав цю мініатюрну діораму котеджу Санта-Клауса з гаражем, використовуючи дощечки та товари для дому", – відзначив фотограф про свою останню роботу.

Гараж Санта Клауса / Vatsal Kataria

Як створювався гараж Санти / Vatsal Kataria

Котедж Санта Клауса / Vatsal Kataria

Як створювався котедж Санти / Vatsal Kataria

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