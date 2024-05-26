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Смачна закуска з авокадо від шеф-кухарки Ольги Рябенко

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Смачна закуска з авокадо - фото 1
Смачна закуска з авокадо

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко поширила у соцмережах новий рецепт. Вона розповіла, як приготувати апетитну закуску.

Деталі приготування смачної закуски з авокадо шукайте на її сторінці у Instagram.

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Ця легка страва підійде для будь-якого прийому їжі. Вона точно сподобається усім.

Інгредієнти:

  • Авокадо – 1 шт;
  • Фелата – 100 г;
  • Оливкова олія – 50 мл;
  • Мед – ½ - 1 ч.л;
  • Сік лимону – ½ шт;
  • Зелень (зелена цибуля, кріп, базилік, або ваші улюблені).

Для подачі:

  • Кріп;
  • Ароматна олія;
  • Томати сушені;
  • Сушена цибуля.

Процес приготування:

1. Всі інгредієнти збити блендером до однорідної маси.

2. Викласти в тарілку, полити ароматною олією й додати зелень, сушені томати та цибулю.

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Джерело: Ольга Рябенко
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