Смачна закуска з авокадо від шеф-кухарки Ольги Рябенко

Українська шеф-кухарка Ольга Рябенко поширила у соцмережах новий рецепт. Вона розповіла, як приготувати апетитну закуску.

Деталі приготування смачної закуски з авокадо шукайте на її сторінці у Instagram.

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Ця легка страва підійде для будь-якого прийому їжі. Вона точно сподобається усім.

Інгредієнти:

Авокадо – 1 шт;

Фелата – 100 г;

Оливкова олія – 50 мл;

Мед – ½ - 1 ч.л;

Сік лимону – ½ шт;

Зелень (зелена цибуля, кріп, базилік, або ваші улюблені).

Для подачі:

Кріп;

Ароматна олія;

Томати сушені;

Сушена цибуля.

Процес приготування:

1. Всі інгредієнти збити блендером до однорідної маси.

2. Викласти в тарілку, полити ароматною олією й додати зелень, сушені томати та цибулю.

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