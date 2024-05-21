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Ніжні крильця з куркумою та ананасом від Ектора Хіменеса-Браво

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Ніжні крильця - фото 1
Ніжні крильця

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитись з підписниками новим рецептом. Радіо Максимум розповідає деталі апетитної страви.

Соковиті крильця з куркумою та ананасом – ідеальний рецепт для вашої вечері. Записуйте рецепт та готуйте вдома.

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Дуже простий і швидкий рецепт, але знали б Ви як це смачно, – пише Ектор.

Інгредієнти:

  • Крильця

  • Часник

  • Соєвий соус

  • Куркума

  • Олія

  • Сіль/перець

  • Мед

  • Ананаси


Спосіб приготування:

1. Крильця розрізаємо навпіл та робимо надрізи;

2. Додаємо часник, соєвий соус, оливкову олію, куркуму та мед;

3. Сіль та перець за смаком;

4. Викладаємо на подушку з ананаса;

5. Запікаємо при 180° до золотистої скоринки.

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Джерело: Ектор Хіменес-Браво
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