Ніжні крильця з куркумою та ананасом від Ектора Хіменеса-Браво

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитись з підписниками новим рецептом. Радіо Максимум розповідає деталі апетитної страви.

Соковиті крильця з куркумою та ананасом – ідеальний рецепт для вашої вечері. Записуйте рецепт та готуйте вдома.

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Дуже простий і швидкий рецепт, але знали б Ви як це смачно, – пише Ектор.

Інгредієнти:

Крильця

Часник

Соєвий соус

Куркума

Олія

Сіль/перець

Мед

Ананаси



Спосіб приготування:

1. Крильця розрізаємо навпіл та робимо надрізи;

2. Додаємо часник, соєвий соус, оливкову олію, куркуму та мед;

3. Сіль та перець за смаком;

4. Викладаємо на подушку з ананаса;

5. Запікаємо при 180° до золотистої скоринки.

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