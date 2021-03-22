Слухайте, як звучить відновлений двигун V16 формульного боліда 50-х років

На честь 70-річчя команди British Racing Motors фахівці з реставрації історичних автомобілів з Hall and Hall взялися за відновлення боліда P15, який виступав у Формулі-1 у 1951 році. У новому відео 16-циліндровий мотор гоночної машини запускають вперше: він звучить так само як і 70 років тому.

Hall and Hall працюють над створенням 3 копій боліда P15, і мотор, який вперше заводять на відео, призначений для одного з них. Двигун V16 об'ємом 1,5 літра потужністю близько 600 кінських сил відновлювали відповідно до специфікацій оригінального агрегату середини минулого століття.

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Цей конкретний мотор не запускався з 1999 року, коли колишній пілот BRM F1 Хосе-Фройлан Гонсалес випадково перевищив обороти під час заїзду на Сильверстоуні під час святкування 50-річчя British Racing Motors.

Що ж стосується відновлених P15, то кожен з них важитиме 736,6 кілограма, а в основу ляже автентичне сталеве шасі. Один з трьох болідів передадуть Джону Оуену, синові покійного керівника команди BRM, сера Альфреда Оуена. На останні два примірники компанія приймає заявки, проте їх вартість не розкривається.

Слухайте, як звучить відновлений двигун боліда 50-х років:

BRM P15 дебютував на Гран-прі Великобританії Формули-1 у 1951 році. Боліди пілотували британці Редж Парнелл і Пітер Вокер, вони приїхали до фінішу 5-м і 7-м відповідно. На Гран-прі Італії команду чекала невдача: жоден з автоперегонників не зміг стартувати на P15 через дефект двигуна і коробки передач.

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