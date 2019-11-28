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Чорна п'ятниця Новенька Перші ластівки

Слухайте шалений мегамікс зі 100 головних пісень десятиліття

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Біллі Айліш теж потрапила до ТОП-100 - фото 1
Біллі Айліш теж потрапила до ТОП-100

Справжні меломани оцінять цю круту композицію. У 3 хвилини змогли вмістити відразу 100 найкращих пісень цього десятиліття. Слухайте та насолоджуйтесь!

На YouTube-каналі DJ Earworm з'явився мегамікс зі 100 головних пісень останнього десятиліття.

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Підбиваючи музичні підсумки, діджей записав мікс з фрагментів найбільш знакових треків, які вийшли у період з 2010 року.

У ролику є пісні Адель, Кендріка Ламара, Дрейка, Готьє, The Weeknd, Емінема, Майлі Сайрус, Аріани Гранде, а ще "Gangnam Style" і, звичайно ж, знамените Duh Біллі Айліш з треку Bad Guy.

Насолоджуйтесь топовою музичною соткою десятиліття:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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