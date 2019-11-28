Слухайте шалений мегамікс зі 100 головних пісень десятиліття

Біллі Айліш теж потрапила до ТОП-100

Справжні меломани оцінять цю круту композицію. У 3 хвилини змогли вмістити відразу 100 найкращих пісень цього десятиліття. Слухайте та насолоджуйтесь!

На YouTube-каналі DJ Earworm з'явився мегамікс зі 100 головних пісень останнього десятиліття.

Вам сподобається: Планети: Alyosha оголилась у новому відвертому кліпі

Підбиваючи музичні підсумки, діджей записав мікс з фрагментів найбільш знакових треків, які вийшли у період з 2010 року.

У ролику є пісні Адель, Кендріка Ламара, Дрейка, Готьє, The Weeknd, Емінема, Майлі Сайрус, Аріани Гранде, а ще "Gangnam Style" і, звичайно ж, знамените Duh Біллі Айліш з треку Bad Guy.

Насолоджуйтесь топовою музичною соткою десятиліття:

Дивіться також: Моделі 90-х: як змінилася ультрапопулярна американка Амбер Валета (18+)