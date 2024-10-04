Слухайте першими новий трек Tember Blanche "Красівий"

Популярний український гурт Tember Blanche презентував новий неймовірний трек "Красівий", який стрімко набирає популярності на стрімінгових платформах.

Цим треком Tember Blanche сповіщають про завершення першого етапу творчості гурту. Дивіться атмосферний ролик до треку на YouTube.

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У новій композиції Tember Blanche розповідає про юні, недосвідчені стосунки, коли одна людина ідеалізує іншу, але згодом магічний образ розвіюється – і вона неминуче стикається з нестабільною прозаїчною особистістю свого партнера.

Солістка Саша Ганапольська каже, що обрала саме слово "красівий", бо воно влучно підкреслює зневажливе ставлення до людини, яка, крім "красівості", нічого з себе не представляє.

Я одразу знала, що йду непростим шляхом і що мені неодноразово доведеться пояснювати: то чому ж він все-таки "красІвий"? І я знаю, що ви могли подумати: "Боже, знову цей дурацький сурж". Але є такі відчуття і конотації, які не опишеш літературними словами: ні "красивий", ні тим паче "гарний" не можуть передати такого злегка зневажливого ставлення до людини, яка нічим, крім зовнішності, більше не приваблює. Думаю, що як і я, ви колись ідеалізували образ партнера у голові, а потім так само стикнулися з неприємною реальністю. Тому яким би "красіво-смазлівим" хтось там не був, цінуйте себе і свої почуття. Не ведіться на обкладинку і смакуйте зсередини, – розповіла солістка.

Муд-відео до треку зняли на студії "Звукоцех". Автором відеороботи став Олег Мартинюк. Серед його інших робіт: Крихітка – "Ланцюг", Renie Cares – "Сина", а ще він знімав для відеошоу "Не за кадром".

Реакція мережі:

"О, боже...яка прикольна, КрАсІвА пісня, я просто закохався в неї, кайф"

"Вкотре на повторі, знаю, про що йдеться в пісні. Така якісна і кайфова робота"

"Насолода для вух та очей! Подяка за працю"

"Комент для просування, просування для коментарівч, красівий красівий комент"

"Я так довго цього чекала, що тепер мене не відтягнути від красівий"

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