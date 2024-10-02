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Документальний фільм про творчість Джамали переміг на фестивалі у Каннах

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Джамала - фото 1
Джамала / instagram

Документальний фільм про українську виконавицю "Jamala. Songs of freedom" переміг на кінофестивалі Cannes Corporate Media & TV Awards у Каннах.

Про це українська співачка кримськотатарського походження Джамала повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Цей фільм було відзначено з майже 800 заявок із 46 країн. Стрічка отримала "Золотого дельфіна" у категорії "Human Concerns and Social Issues".

Цей фільм про нас, про кожного з нас. У кожному кадрі цього фільму те, що переживають українці вже три роки. Тут, про історію з початку повномасштабного вторгнення рф, про ці три роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності. Але водночас, цей фільм – про нашу відчайдушну боротьбу за свою свободу, – говорить співачка.

Артистка також зазначила, що фільм переміг у Каннах в день презентації відео на містичну старовинну народну пісню з міста Акмесджит (Сімферополь) "ARAFAT DAĞINDAN".

Пам'ятаю, як під час однієї з репетицій, коли я співала ARAFAT DAĞINDAN, Бет зайшла і запитала: "А що тут зараз відбулося, я втратила дар мови і мені здається, що я опинилася десь на іншій планеті, мене віднесло десь далеко". Цей кадр зберігся навіть у фільмі. І це так символічно, що саме в день презентації відео на цю пісню у Києві, фільм "Джамала: Пісні свободи" перемагає у Каннах, – пише співачка.

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Джерело: Джамала
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