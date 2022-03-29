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"Автомат не дали, відчуваю себе "не корисним": Женя Галич розповів, чим зараз займається
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Соліст гурту O.Torvald Женя Галич розповів, чим він займався останнім часом. Співак засмутився, що ані до ЗСУ, ані до тероборони його не взяли. Але попри це він вирішив таки бути максимально корисним для українських військових.
Женя Галич зізнається, що до війни не був прихильником "не творчих" постів у соцмережах. Натомість зараз у нього взагалі відпало бажання будь-що публікувати. Але він таки вирішив розповісти, чим займається зараз.
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Співак розповів, що автомат йому не дали. І він, підозрює, як і більшість чоловіків, яким не вдалося призватися, відчував себе "не корисним". Тож його комбат сказав не займатися дурницями та допомогати тим, чим може. Це він і зробив.
Весь цей час я намагався робити саме так, бути корисним. Використовувати зв'язки, навички, знайомства, медійність. Не завжди виходило, але дещо давало позитивні результати, – додав він.
Музикант займався і покупкою необхідного, і евакуацією людей, і їхнім розселенням, а також збором грошей. Він підкреслив, що особливо його мотивує зараз вдячність від хлопців із ЗСУ, ТрО, а також інших підрозділів, які отримують всілякі корисні для них речі.
Та мені здавалося, що постити результати – позерство! Але розумію, що це мотивує всіх допомогати та бути корисними, навіть якщо ви не зі зброєю, – підкреслив він.
Тож виконавець продовжує волонтерити і закликає це робити тих, у кого є така можливість. Ми ж від себе додамо, що кожен із вас корисний. Не засмучуйтеся, не журіть себе та не звинувачуйте. Просто круто виконуйте свою роботу та пам'ятайте, що все буде Україна!
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