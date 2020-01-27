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Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ

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Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ - фото 1

2 лютого на Радіо МАКСИМУМ ви зможете послухати запис концерту улюбленого Андрія Кузьменка. Окрім того, щогодини в ефірі звучатимуть найкращі хіти Кузьми. Згадуйте Добряка разом із нами!

"Андрій був хорошою людиною і великим музикантом, його таланту вистачило б на десятьох, – згадує головний продюсер радіо МАКСИМУМ Слава Дьомін. – У своїх піснях він ніби далі з нами, тому в цей день ми будемо слухати їх і згадувати друга".

2 лютого 2020 року щогодини на Радіо МАКСИМУМ звучатимуть пісні Кузьми із різних періодів його творчості. А о 18:00 всі шанувальники почують запис живого концерту Скрябіна, який відбувся 2014 року в Києві. Не пропустіть!

Слухайте Радіо МАКСИМУМ у своєму місті:

  • Київ – 94,2
  • Львів – 102,1
  • Івано-Франківськ – 104,7
  • Луцьк – 88,7
  • Славське – 102,1
  • Рівне – 90,0
  • Тернопіль – 88,1
  • Запоріжжя – 101,8
  • Одеса – 107,4
  • Черкаси – 101,0
  • Кропивницький – 104,2
  • Харків – 104,0
  • Полтава – 92,4
  • Дніпро – 107,7
  • Олександрія – 107,6
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ - фото 382373
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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