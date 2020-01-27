Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ

2 лютого на Радіо МАКСИМУМ ви зможете послухати запис концерту улюбленого Андрія Кузьменка. Окрім того, щогодини в ефірі звучатимуть найкращі хіти Кузьми. Згадуйте Добряка разом із нами!

"Андрій був хорошою людиною і великим музикантом, його таланту вистачило б на десятьох, – згадує головний продюсер радіо МАКСИМУМ Слава Дьомін. – У своїх піснях він ніби далі з нами, тому в цей день ми будемо слухати їх і згадувати друга".

2 лютого 2020 року щогодини на Радіо МАКСИМУМ звучатимуть пісні Кузьми із різних періодів його творчості. А о 18:00 всі шанувальники почують запис живого концерту Скрябіна, який відбувся 2014 року в Києві. Не пропустіть!

Слухайте Радіо МАКСИМУМ у своєму місті:

Київ – 94,2

Львів – 102,1

Івано-Франківськ – 104,7

Луцьк – 88,7

Славське – 102,1

Рівне – 90,0

Тернопіль – 88,1

Запоріжжя – 101,8

Одеса – 107,4

Черкаси – 101,0

Кропивницький – 104,2

Харків – 104,0

Полтава – 92,4

Дніпро – 107,7

Олександрія – 107,6