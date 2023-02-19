"Слуга народу" по-польськи – дивіться трейлер серіалу, який є рімейком української версії

У мережі з'явився трейлер польського серіалу під назвою "Sługa Narodu". Він є безпосереднім рімейком однойменного українського серіалу, у якому свого часу зіграв Зеленський. Дивіться польський тизер!

Прем'єра цього серіалу запланована на 4 березня 2023 року на польському телеканалі Polsat.

І ще: Кіно від Комарова – відомий ведучий "Світу навиворіт" покаже проєкт про війну в Україні

Український прототип серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який виконав у ньому головну роль. Головний герой польської версії – Ігнацій Конєчний (Марчін Гичнар), вчитель історії, який завдяки збігу обставин і підступам політиків стає президентом. Коли одного разу в розмові з другом він видає запальну і дуже нецензурну тираду про ситуацію в країні, один зі студентів записує його і викладає відео в Інтернет. Відео стає хітом, а Конєчний стає героєм. Він перемагає на виборах і обіймає посаду, що призводить до багатьох непередбачених і комічних ситуацій", – йдеться в описі до тизера.

Дивіться трейлер польського серіалу "Слуга Народу":

До теми: У мережі з'явилось перше фото зі зйомок продовження Джокера, у кадрі – Леді Гага