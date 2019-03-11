Серіал Кріпосна 2 сезон: дата, коли вийде продовження драми СТБ

Перший сезон серіалу Кріпосна підходить до завершення, тож фанатів драми цікавить, коли вийде продовження телеісторії. До вашої уваги дата виходу 2 сезону на каналі СТБ!

Прем'єра серіалу Кріпосна відбулася 25 лютого 2019-го – і стрічка одразу очолила ТОП програм українського телебачення. Сюжет костюмованої драми показує життя в 19 столітті.

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Головною героїнею є кріпосна Катерина Вербицька: дівчину виховали як благородну панночку, але насправді вона є власністю найбагатшого поміщика Ніжина Петра Червінського. Кріпосній доведеться подолати безліч випробувань на шляху до свободи.

Дата виходу серіалу Кріпосна 2 сезон

Заключні серії 1 сезону серіалу Кріпосна вийдуть 14 березня, а от прем'єра 2 сезону відбудеться вже за кілька місяців! Як повідомили творці мелодрами StarLight Films і FILM.UA, дата виходу продовження Кріпосної запланована на осінь 2019. Також відомо, що в другому сезоні планують показати 24 серії.

Серіал вже встигли назвати "українською "Рабинею Ізаурою". Глядачі знову поринуть у світ 19 століття та дізнаються продовження неймовірної історії кохання і зради. Новий сезон дійсно обіцяє стати захопливим, адже в ньому розкриють інтригуючі подробиці життя улюблених героїв.

У головних ролях серіалу знялися: Катерина Ковальчук, Олексій Яровенко, Станіслав Боклан, Ганна Сагайдачна, Михайло Гаврилов, Олеся Жураковська, Юлія Ауг, Марк Дробот, Ольга Сумська, Наталка Денисенко та інші.

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