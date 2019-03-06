Пишна гуцулка зняла пародію на хіт MARUV: дивитися усім

У мережі з'явилася гуцульська пародія на суперхіт MARUV / maximum.fm

Баба Доцька з Коломиї записала яскраву пародію на пісню Siren Song української співачки MARUV. Насолоджуйтеся хітом разом з нами!

Скандальна пісня MARUV, яка останнім часом наробила стільки шуму, просто ідеально "лягла" під гуцульські коломийки, які і стали основою тексту пісні від Баби Доцьки.

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"Баба Доцька – то порєдна ґаздиня, яка любит і вміє співати. Єк вам сі вдав той спів і то кіно, то ставте палец догори і тисніт на ґудзик "Підписатися", – прокоментувала свій кліп весела коломиянка.

Пропонуємо вам послухати колоритний переспів Siren Song:

Відео-кліп на Siren Song, знятий Бабою Доцькою нікого не залишить байдужим! Локацію для зйомок відшукали на Коломийщині. А партнер у кліпі Баби Доцьки – мешканець Івано-Франківська Ярослав Кубаєвич.

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