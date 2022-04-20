Сльози, то моя зброя: SOWA представила пісню, написану під час війни

Співачка SOWA у цей непростий для всієї країни час продовжує творити. Виконавиця випустила пісню "Сльози, то моя зброя", написану під час війни у її рідному місті Жовкві.

У композицію "Сльози, то моя зброя", вона вклала усі почуття, які пережила виконавиця під час війни. Від сирен, почутих вибухів, виїзду за кордон, туги за рідним домом і повернення в Україну. Слухайте пісню співачки SOWA разом з Радіо MAXIMUM.

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Від початку війни у власній оселі виконавиця прихистила багатьох друзів із різних міст України. Їхні розповіді про те, як вони рятували свої родини під обстрілами та бомбардуванням, дуже вразили співачку.

Коли ти чуєш ці історії – це одне, а коли ти відчуваєш на собі – це інше, – зазначає SOWA. – Я пам'ятаю ту ніч, коли я прокинулася від того, що затряслася земля. Було чути вибухи, і над моїм будинком пролітали ракети.

SOWA – Сльози, то моя зброя: слухайте потужну пісню співачки

Виконавиця після цього разом із сестрою виїхала за кордон. Але перебувати там довго вона не змогла.

Тілом я була там, а душею – в Україні. Я вперше зрозуміла значення слова чужина. Це певний біль, який описати важко, його розуміє, кожен хто відчув, – додала співачка.

Вона зрозуміла, що краще жити під звуки сирен, аніж у чужій країні. Своєю місією SOWA вважає підтримку духу людей власно творчістю. Цим вона і зайнялася. Виконавиця переконана, що не варто просто сидіти та чекати. Необхідно діяти тут і зараз, допомагати тим, що вміє робити кожен із нас.

Композиція "Сльози, то моя зброя" про те, що через сльози кожен позбувається всього болю та стає сильнішим. І що все це дозволяє нам на крок наблизитися до перемоги. Адже українці – сильна та незламна нація.

SOWA зараз активно волонтерить, виступає для переселенців із Заходу України. Вона підтримує своїми виступами тих, хто змушений був покинути свої домівки від початку повномасштабної війни.

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