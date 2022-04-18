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війна

Пономарьов, DZIDZIO та Антитіла випустили запальний хіт "Україна переможе"

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Україна переможе - фото 1
Україна переможе

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя, Євген Кошовий, Юрій Ткач та Петро Чорний об'єднались для випуску нової запальної пісні з красномовною назвою "Україна переможе". Вмикайте новинку та підіймайте бойовий дух!

Українські співаки зібрались разом, щоб виконати новий патріотичний трек під назвою "Україна переможе". У записі взяли участь Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома, Євген Кошовий, Петро Чорний та Юрій Ткач, пише Радіо MAXIMUM.

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Кожен з них виконав свою частину про те, як наші бійці нищать окупантів. Звісно ж, не обійшлось без російських кораблів, вкрадену техніку, а також жартів про біологічну зброю у вигляді курей.

Україна переможе, дивіться кліп онлайн:

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