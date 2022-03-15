Сльози на Землі: Олег Винник у новому кліпі показав Україну після вторгнення окупантів

Відомий співак Олег Винник випустив кліп на пісню "Сльози на Землі", у якому показав, як змінилась Україна після безпощадного вторгнення російських військових.

Популярний український співак Олег Винник також не залишився осторонь нападу Росії на Україну, тож зняв болючий кліп на свою пісню "Сльози на Землі". Трек вийшов у світ ще у 2019 році, але зараз отримав відеоряд з кадрами атак на українські міста, пише Радіо MAXIMUM.

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У кліпі можна побачити, як раніше затишні та прекрасні міста на народ України змінились після вторгнення російських окупантів. Віримо, що після всього цього горя, що завдала Росія, ми точно переможемо!

Олег Винник – Сльози на Землі, дивитись кліп онлайн:

Текст пісні Олег Винник – Сльози на Землі:

Тихо, лихо, спи, не ворушись

Ой да-гойда хто тебе гойдає?

Ой не йди на люди, не горнись

Бо тебе ніхто тут не чекає

Лишають гнізда журавлі

Летять не в теплії краї

Летять в далекім вічнім сні

Лишають сльози на землі

Сіре сонце небо обмина

Ой да-гойда, райдуги не стало

Затягнулась пісня ой сумна

Тихо, лихо, спи, чого вставало?

Лишають гнізда журавлі

Летять не в теплії краї

Летять в далекім вічнім сні

Лишають сльози на землі

Лишають гнізда журавлі

Летять не в теплії краї

Летять в далекім вічнім сні

Лишають сльози на землі

Лишають гнізда журавлі

Летять не в теплії краї

Летять в далекім вічнім сні

Лишають сльози на землі

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