Словник війни: Тільда Свінтон читатиме свідчення українців на літфестивалі у США

Автор проєкту "Словник війни", Остап Сливинський розповів, що під час літературного фестивалю Deep Water Festival у США, американські зірки читатимуть свідчення про війну українців, які стали біженцями.

Остап Сливинський документував ці історії на залізничному вокзалі у Львові, куди евакуйовували людей із різних областей України.

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Літературний фестиваль Deep Water Festival відбудеться протягом 17-19 червня у Нерроусбурзі, штат Нью-Йорк.

В останній день фестивалю актори Тільда Свінтон та Алан Каммінґ читатимуть "Словник війни". Тарас Малкович переклав його англійською.

"Виживуть тільки коханці" з Тільдою Свінтон – то був фільм одного з наших мирних вечорів. Ми дивилися його на найбільшій вдома порожній стіні, посідавши утрьох з котом довкола променя проєктора. Тоді здавалося, що це і є синонім життя: спокій, у який проникає щось інше, неможливе, але також справжнє. Тепер Тільда Свінтон читатиме "Словник війни", котрий є синонімом іншої неможливості, яка також стала нашою справжністю. Я ще не вмістив собі в голові ці дві картинки одночасно. Але так буде. А з нею читатиме Алан Каммінґ, якого ви можете пам'ятати з "Golden Eye", – розповів у своїх соцмережах Остап Сливинський.

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