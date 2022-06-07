MTV Movie & TV Awards 2022: перелік переможців престижної кінопремії

У США, в Каліфорнії, вночі з 5 на 6 червня відбулася престижна церемонія MTV Movie & TV Awards 2022, де вручали кінонагороди за найкращі проєкти року. Хто став переможцем у 2022 році – читайте далі.

6 червня 2022 року відбулася чергова церемонія MTV Movie & TV Awards. Її провели у Каліфорнії й відзначили переможців у багатьох номінаціях.

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Результати MTV Movie & TV Awards:

Найкращий фільм – "Людина-павук: Немає шляху додому"

Найкраща роль у кіно – Том Холланд за фільм "Людина-павук: Немає шляху додому"

Прорив року – Софія Ді Мартіно у шоу "Локі"

Найкраща акторська команда – "Локі"

Найкращий герой – Скарлетт Йоханссон у фільмі "Чорна вдова"

Найкраща роль у серіалі – Зендея за шоу "Ейфорія"

Найкращий серіал – "Ейфорія"

Найкраща комедійна роль – Райан Рейнольдс у фільмі "Головний герой"

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