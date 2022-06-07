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MTV Movie & TV Awards 2022: перелік переможців престижної кінопремії

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MTV Movie & TV Awards 2022: перелік переможців престижної кінопремії - фото 1

У США, в Каліфорнії, вночі з 5 на 6 червня відбулася престижна церемонія MTV Movie & TV Awards 2022, де вручали кінонагороди за найкращі проєкти року. Хто став переможцем у 2022 році – читайте далі.

6 червня 2022 року відбулася чергова церемонія MTV Movie & TV Awards. Її провели у Каліфорнії й відзначили переможців у багатьох номінаціях.

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Результати MTV Movie & TV Awards:

  • Найкращий фільм – "Людина-павук: Немає шляху додому"
  • Найкраща роль у кіно – Том Холланд за фільм "Людина-павук: Немає шляху додому"
  • Прорив року – Софія Ді Мартіно у шоу "Локі"
  • Найкраща акторська команда – "Локі"
  • Найкращий герой – Скарлетт Йоханссон у фільмі "Чорна вдова"
  • Найкраща роль у серіалі – Зендея за шоу "Ейфорія"
  • Найкращий серіал – "Ейфорія"
  • Найкраща комедійна роль – Райан Рейнольдс у фільмі "Головний герой"
MTV Movie & TV Awards 2022: перелік переможців престижної кінопремії - фото 507058

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