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Словник Вебстера вибрав головне слово 2020 року

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Назване слово 2020 року - фото 1
Назване слово 2020 року / writingcooperative

Американський словник англійської мови Merriam-Webster (більш відомий як словник Вебстера) вибрав словом 2020 року "пандемію".

За їхніми даними, кількість пошукових запитів слів "пандемія" / "пандемічний" стало послідовно зростати з 20 січня, дати виявлення першого зараженого в США, а перше різке зростання запитів сталося 3 лютого – в день виписки першого пацієнта з коронавірусів. 11 березня, коли ВООЗ оголосила поширення Covid-19 пандемією, кількість запитів цього слова на сайті Merriam-Webster зросла на 115 806% в порівнянні з аналогічним днем ​​минулого року.

І ще: Британський словник Collins назвав слово 2020 року

"Іноді одне слово визначає епоху, і логічно, що в цей винятковий – і виключно важкий – рік одне слово відразу вийшло на перший план, коли ми аналізували дані, які визначають, яким буде наше Слово року", – зазначають укладачі словника.

Словник Вебстера вибрав головне слово 2020 року - фото 437239

Словник Вебстера також наводить список ще 11 слів, які найчастіше шукали на його сайті в цьому році:

  • "Коронавірус";
  • "Скоротити / відкликати фінансування" (defund; пов'язано з питанням фінансування поліції в США у відповідь на вбивство темношкірого громадянина Джорджа Флойда);
  • "Мамба" (Чорна Мамба – прізвисько загиблого в січні баскетболіста Кобі Браянта);
  • "Кракена" (назва нового клубу Національної хокейної ліги з Сіетла);
  • "Карантин";
  • "Довоєнний";
  • "Зловтіха" (найбільший сплеск пошукових запитів цього слова стався, коли стало відомо про зараження Дональда Трампа);
  • "Безсимптомний";
  • "Незважаючи ні на що" / "незалежно від";
  • "Ікона";
  • "Нісенітниця".

  • Торік словник Вебстера назвав словом року "вони".

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Джерело: merriam-webster
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