Словник Вебстера вибрав головне слово 2020 року

Американський словник англійської мови Merriam-Webster (більш відомий як словник Вебстера) вибрав словом 2020 року "пандемію".

За їхніми даними, кількість пошукових запитів слів "пандемія" / "пандемічний" стало послідовно зростати з 20 січня, дати виявлення першого зараженого в США, а перше різке зростання запитів сталося 3 лютого – в день виписки першого пацієнта з коронавірусів. 11 березня, коли ВООЗ оголосила поширення Covid-19 пандемією, кількість запитів цього слова на сайті Merriam-Webster зросла на 115 806% в порівнянні з аналогічним днем ​​минулого року.

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"Іноді одне слово визначає епоху, і логічно, що в цей винятковий – і виключно важкий – рік одне слово відразу вийшло на перший план, коли ми аналізували дані, які визначають, яким буде наше Слово року", – зазначають укладачі словника.

Словник Вебстера також наводить список ще 11 слів, які найчастіше шукали на його сайті в цьому році:

"Коронавірус";

"Скоротити / відкликати фінансування" (defund; пов'язано з питанням фінансування поліції в США у відповідь на вбивство темношкірого громадянина Джорджа Флойда);

"Мамба" (Чорна Мамба – прізвисько загиблого в січні баскетболіста Кобі Браянта);

"Кракена" (назва нового клубу Національної хокейної ліги з Сіетла);

"Карантин";

"Довоєнний";

"Зловтіха" (найбільший сплеск пошукових запитів цього слова стався, коли стало відомо про зараження Дональда Трампа);

"Безсимптомний";

"Незважаючи ні на що" / "незалежно від";

"Ікона";

"Нісенітниця".

Торік словник Вебстера назвав словом року "вони".

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