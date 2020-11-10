Британський словник Collins назвав слово 2020 року

Відомий британський словник Collins English Dictionary назвав головне слово 2020 року. Використання цього слова різко збільшилося під час пандемії коронавірусу. На думку видавців, воно "втілює в собі загальний досвід мільярдів людей".

Так, словом року стало слово lockdow (локдаун), або режим ізоляції, що вводився в країнах через пандемію COVID-19.

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Відзначається, що це слово було вибрано в зв'язку з тим, що ситуація, пов'язана з пандемією, об'єднала мільярди людей по всьому світу. Всього було зафіксовано 250 тисяч випадків вживання слова lockdow в 2020 році.

Інші слова на думку Collins Dictionary, пов'язані з пандемією, це – відпустка, ключовий співробітник, самоізоляція, соціальне дистанціювання і, звичайно, коронавірус.

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