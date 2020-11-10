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Британський словник Collins назвав слово 2020 року

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Британський словник Collins назвав слово 2020 року - фото 1

Відомий британський словник Collins English Dictionary назвав головне слово 2020 року. Використання цього слова різко збільшилося під час пандемії коронавірусу. На думку видавців, воно "втілює в собі загальний досвід мільярдів людей".

Так, словом року стало слово lockdow (локдаун), або режим ізоляції, що вводився в країнах через пандемію COVID-19.

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Відзначається, що це слово було вибрано в зв'язку з тим, що ситуація, пов'язана з пандемією, об'єднала мільярди людей по всьому світу. Всього було зафіксовано 250 тисяч випадків вживання слова lockdow в 2020 році.

Інші слова на думку Collins Dictionary, пов'язані з пандемією, це – відпустка, ключовий співробітник, самоізоляція, соціальне дистанціювання і, звичайно, коронавірус.

Британський словник Collins назвав слово 2020 року - фото 434323

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Джерело: bbc
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