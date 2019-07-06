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Слони-підлітки навчились об'єднуватися у групи, щоб боротися з браконьєрами

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Слони формують групи для боротьби з браконьєрами - фото 1
Слони формують групи для боротьби з браконьєрами

В Індії молоді самці, які зазвичай живуть у складі змішаних сімей, стали відділятися й утворювати групи одинаків. Зв'язуватися з такою компанією дуже небезпечно навіть для добре озброєних браконьєрів, і така поведінка підвищує шанси слонів на виживання.

Причому слонів з такою поведінкою найчастіше бачили у сільськогосподарських районах, особливо небезпечних для цих великих тварин.

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У статті, опублікованій в журналі Scientific Reports, Нішант Шрініваса і його співавтори пишуть, що для перевірки повідомлень про появу "слонячих банд" вони зібрали майже 1500 фотографій 250 слонів, що живуть у різних регіонах Індії. Знімки були зроблені у 2016-2017 роках і, дійсно, частково відобразили групи по троє-шестеро молодих самців, які проживають разом.

Зазвичай слони тримаються в колі своєї родини - фото 338900

У лісистих, порівняно безпечних районах, слони зберігають традиційний спосіб життя, і молодняк залишається у рідній сім'ї, поки не подорослішає остаточно і не стане могутніми одинаками. Однак у сільськогосподарських районах "підліткам" доводиться групуватися, щоб вижити.

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Джерело: Scientific Reports
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