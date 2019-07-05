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Цей далматинець підкорив серця користувачів: фотофакт

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Чарівний далматинець захопив мережу - фото 1
Чарівний далматинець захопив мережу

Собаки постійно змагаються з котами за популярністю в мережі, але цей чарівний далматинець у будь-якому віці здатен вкрасти серця користувачів. Краще, ніж в мультфільмі!

На платформі Reddit користувач з ніком commonvanilla поділився чарівним колажем зі своїм домашнім улюбленцем, який стрімко набрав популярність. Всього за 7 годин допис оцінили у 64 тисячі переглядів та понад 600 коментарів. А все тому, що на колажі можна побачити далматинця з різницею в один рік. З милого цуцика з плямою у вигляді серця він став не менш милим собакою. Як відзначили коментатори, після таких дописів стає все складніше не завести домашнього улюбленця.

І ще: Папуга і пиво: ідеальний помічник розвеселив мережу

reddit.com/user/commonvanilla - фото 338674
reddit.com/user/commonvanilla

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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