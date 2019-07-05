Папуга і пиво: ідеальний помічник розвеселив мережу

У мережі не можуть втримати усмішку від геніального лайфхаку з папугою. Якщо вам досі ніхто не допомагає з холодним пивом у спекотний день, то варто замислитись.

На платформі Reddit користувач з ніком zoereadit поділився кумедним відео з папугою, який швидко опинився у трендах. Всього за 5 годин ролик побачили більш як 10 тисяч користувачів, а ще понад 200 залишили коментарі. Все тому, що на записі чоловік сидить у садку з пивом та кличе домашнього улюбленця. За секунду у кадрі з'являється папуга Ара, який обережно з інструкціями господаря відкриває пляшку. А що вміють ваші тваринки?

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