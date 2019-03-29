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Сліпі співбесіди: для чого компанія буде наймати незрячих рекрутерів
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У Колумбії компанії будуть наймати на посаду хедхантерів людей з вадами зору. Дізнайтеся, з якою метою вони це роблять.
Колумбійські компанії будуть співпрацювати зі сліпими рекрутерами, щоб співбесіди були неупереджені.
Це роблять тому, що навіть досвідчені хедхантери зустрічають людей за зовнішнім виглядом. Це може стати причиною відмови. Через візуальні упередження щодо кандидата, можна втратити хорошого працівника.
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Colombian advocacy group і центр реабілітації зору CRAC запустили серію неупереджених співбесід, де можливість візуальної упередженості фізично виключена. Ця ініціатива сприяє запобіганню дискримінації при прийомі на роботу і допомагає знайти роботу не тільки занадто молодим, надто старим, занадто красивим або просто "занадто дивним" людям, а й людям з інвалідністю. Уже три компанії у Колумбії використовують таку практику.
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