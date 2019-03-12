Ідеальна вакансія: у Швеції шукають людину, яка нічого не робитиме

Саймон Голдін та Якоб Сеннебі – відомі шведські митці. Вони проводять експеримент – наймуть на довічну роботу людину, якій не потрібно буде нічого робити. Дізнайтеся, умови та деталі такої вакансії.

Роботодавці пропонують достатньо високу зарплату, щоб людина була зайнята тільки на цій роботі та не потребувала підробітку. Також вони готові забезпечити відпустку та пенсію. Працівник може займатися тим, чим хоче, проте є одна обов'язкова умова – приходити на роботу та йти з роботи у визначений час. Місце роботи – вокзал, залізнична станція Korsvägen, місто Гетеборг. Вакансія буде відкрита у 2025 році.

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Хоч вакансія і передбачає довічну роботу, але людина зможе звільнитися, якщо їй набридне. Тоді будуть шукати наступного кандидата на цю посаду.

Саймон Голдін та Якоб Сеннебі планують, що ця посада буде існувати 120 років. Такий термін вони визначили як довічний. Вони платитимуть зарплату, яку будуть брати зі спеціального фонду, який вже створили. Фонд “Вічне працевлаштування” зараз налічує приблизно 650 тисяч доларів і буде поповнюватись далі.

Митці-експериментатори хочуть, щоб вакансія стала міською легендою або мемом, щоб ходили історії про людину, яку взяли на довічну роботу, щоб нічого не робити.

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